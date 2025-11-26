Podcast
Knauf HydroProof® : plaque de plâtre pour locaux humides exigeants

Publié le 26 novembre 2025

Knauf HydroProof®, plaque de plâtre hydrofuge haute performance, assure une résistance durable pour plafonds extérieurs et locaux très humides.
Un nouveau DTA qui élargit les possibilités de mise en œuvre en cloisons et contre-cloisons

Déjà reconnue et certifiée pour les applications en plafonds intérieurs et extérieurs, la gamme Knauf HydroProof® bénéficie désormais d’un nouveau Document Technique d’Application (DTA) dédié à la mise en œuvre en cloisons et contre-cloisons, en simple ou double parement.
Une avancée majeure qui conforte HydroProof® comme solution technique fiable, durable et assurable, plébiscitée par les prescripteurs, architectes, bureaux d’études et entreprises de plâtrerie.

Disponibles en 12,5 mm (BA13) et 18 mm (BA18), les plaques Knauf HydroProof® élargissent ainsi leur champ d’application, couvrant :

  • les habitations,
  • les Établissements Recevant du Public (ERP),
  • les bâtiments soumis au Code du Travail.

Le DTA valide officiellement leur utilisation dans les locaux classés EB+ privatifs, EB+ collectifs et EC, conformément aux directives du CSTB (cahier 3567_V2). De quoi rassurer les professionnels intervenant dans les environnements les plus sollicités : centres aquatiques, piscines, blanchisseries, douches collectives, etc.

Knauf HydroProof® : une plaque de plâtre robuste, facile à poser et ultra-certifiée

Légère et simple à découper (10,8 kg/m² pour la BA13), la plaque Knauf HydroProof® offre une mise en œuvre rapide et maîtrisée.

Ses atouts majeurs :

  • haute dureté superficielle, indispensable dans les environnements intensifs,
  • bords amincis facilitant les finitions,
  • certifications A+ pour la qualité de l’air intérieur,
  • certification Excell Zone Verte, idéale pour les environnements sensibles comme les industries alimentaires,
  • réaction au feu A2-s1,d0, gage de sécurité accrue.

Un système complet 100 % Knauf pour garantir performance, durabilité et conformité

Au-delà de la plaque, Knauf propose un système complet HydroProof®, conçu pour assurer la cohérence et la durabilité de l’ouvrage. La gamme d’accessoires "hydro" inclut notamment :

  • suspentes pivot et réglables,
  • montants, rails et fourrures,
  • éclisses, tiges filetées, vis,
  • enduits hydrofuges, bandes à joint…

Un ensemble pensé pour optimiser les performances, simplifier les chantiers et garantir la conformité de l’installation.

Nicolas Mergenthaler, Chef de Produits Aménagement Intérieur chez Knauf, souligne d’ailleurs un avantage clé : « Le système Knauf HydroProof® permet des dimensionnements très avantageux. Par exemple, une cloison de distribution 98/62 à simple parement avec entraxe de 0,90 m atteindra une hauteur limite de 3,50 m avec HydroProof® BA18, contre seulement 3,30 m avec d'autres plaques du marché français. »

Un guide pratique pour aider les professionnels à choisir la bonne solution

Pour accompagner encore davantage les prescripteurs et installateurs, Knauf met à disposition un nouveau Guide d’aide au choix des aménagements intérieurs en milieux humides. Un outil essentiel pour sélectionner la configuration la plus adaptée selon les contraintes techniques et réglementaires.

 

