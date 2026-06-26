Le carreau de ciment artisanal : un matériau patrimonial qui mérite sa place sur les chantiers de rénovation

Pour un artisan, un architecte ou un maître d'œuvre, savoir le reconnaître, le prescrire et le poser correctement fait toute la différence entre un sol qui traverse les décennies et un chantier qui tourne mal. Bader, fondateur de l’entreprise Deco Mosaic, spécialisée dans le carreau de ciment véritable, revient sur ce qui distingue le carreau de ciment artisanal de ses imitations, et sur ce que les professionnels du bâtiment ont à gagner à le mettre en avant.

Vrai carreau de ciment ou imitation : la distinction qui change tout sur un chantier

Un carreau de ciment véritable et un carreau de grès cérame qui en imite le motif sont deux produits radicalement différents, malgré une ressemblance visuelle parfois troublante. Le premier est un produit séché à l'air, le second un produit cuit. Cette seule différence conditionne la fabrication, le comportement à la pose et l'entretien.

Le carreau de ciment authentique se compose de trois couches. La couche d'usure, en surface, mêle ciment blanc, poudre de marbre et pigments ; c'est elle qui porte le motif, coulé à l'aide d'un diviseur en laiton. Viennent ensuite une couche de mortier puis une couche de support plus grossière. L'ensemble est compressé sous presse hydraulique, puis séché lentement à l'air libre, sans aucune cuisson. Le motif n'est pas imprimé en surface : il est présent dans l'épaisseur de la couche d'usure, ce qui explique qu'un carreau de ciment puisse être poncé et retrouver son dessin après des années de passage.

se compose de trois couches. La couche d'usure, en surface, mêle ciment blanc, poudre de marbre et pigments ; c'est elle qui porte le motif, coulé à l'aide d'un diviseur en laiton. Viennent ensuite une couche de mortier puis une couche de support plus grossière. L'ensemble est compressé sous presse hydraulique, puis séché lentement à l'air libre, sans aucune cuisson. Le motif n'est pas imprimé en surface : il est présent dans l'épaisseur de la couche d'usure, ce qui explique qu'un carreau de ciment puisse être poncé et retrouver son dessin après des années de passage. L'imitation en grès cérame, elle, est cuite à très haute température et reçoit un décor imprimé en surface. Elle offre une excellente résistance et une pose plus simple, mais ne se rénove pas : une fois la couche décorative usée, le motif disparaît. Pour un chantier de rénovation patrimoniale, où l'objectif est souvent de retrouver l'aspect d'origine d'un sol ancien, cette distinction est décisive. Annoncer un « carreau de ciment » à un client en lui livrant du grès cérame imprimé expose à un vrai litige.

Sur le terrain, quelques repères simples permettent de trancher. Un carreau de ciment est plus épais qu'un grès cérame, généralement entre 14 et 20 mm, et sensiblement plus lourd. Sa face arrière laisse voir le béton brut de la couche de support, sans émail ni marquage industriel régulier. Ses arêtes sont moins nettes, parfois légèrement irrégulières, et sa surface présente une matité minérale, là où le grès cérame paraît plus dur et plus froid. Enfin, deux carreaux d'un même modèle artisanal ne sont jamais parfaitement identiques, alors que la série industrielle vise l'uniformité absolue.

Un bilan environnemental favorable

L'absence de cuisson constitue le principal atout environnemental du carreau de ciment. Là où un grès cérame est cuit autour de 1 200 °C, processus très consommateur d'énergie, le carreau de ciment durcit à température ambiante par simple prise hydraulique. Cette étape en moins représente une économie d'énergie significative à la production.

L’intérêt environnemental du carreau de ciment tient aussi à sa durabilité. Un sol en carreaux de ciment correctement entretenu se compte en décennies, et se rénove par ponçage plutôt qu'il ne se remplace. Dans une logique de construction durable, un matériau que l'on conserve et que l'on répare vaut souvent mieux qu'un matériau remplacé à intervalles réguliers, même plus performant à l'unité.

C'est cette combinaison, production peu énergivore et longévité, qui justifie l'intérêt croissant des prescripteurs sensibles au cycle de vie des matériaux, bien au-delà de la seule dimension esthétique.

Poser et prescrire du carreau de ciment dans le bâti ancien : les règles de l'art

La pose du carreau de ciment obéit à des contraintes précises, et la majorité des sinistres observés tient à leur non-respect. Trois points méritent une vigilance particulière.

Le support : le carreau de ciment exige un support plan, sain, sec et stable. En rénovation de bâti ancien, cela suppose souvent un ragréage soigné, voire la reprise d'une chape. Un support insuffisamment sec peut provoquer des remontées d'humidité et des auréoles, le carreau de ciment étant un matériau poreux par nature.

: le carreau de ciment exige un support plan, sain, sec et stable. En rénovation de bâti ancien, cela suppose souvent un ragréage soigné, voire la reprise d'une chape. Un support insuffisamment sec peut provoquer des remontées d'humidité et des auréoles, le carreau de ciment étant un matériau poreux par nature. Le traitement hydrofuge : étape souvent négligée, et pourtant déterminante. Le carreau de ciment doit recevoir un traitement protecteur, idéalement avant la pose pour les modèles clairs, puis après jointoiement. Ce bouche-pores limite l'absorption des taches et des graisses, sans quoi un sol clair posé dans une cuisine se marque très vite. Une fois protégé, le carreau supporte parfaitement un usage quotidien.

: étape souvent négligée, et pourtant déterminante. Le carreau de ciment doit recevoir un traitement protecteur, idéalement avant la pose pour les modèles clairs, puis après jointoiement. Ce bouche-pores limite l'absorption des taches et des graisses, sans quoi un sol clair posé dans une cuisine se marque très vite. Une fois protégé, le carreau supporte parfaitement un usage quotidien. Le calepinage : dans un projet de restauration, retrouver le calepinage d'origine, c'est-à-dire l'agencement des motifs, des frises et des cabochons, fait partie intégrante de la valeur patrimoniale du sol. C'est un travail de prescription à part entière, qui distingue une rénovation soignée d'une simple repose.

Le jointoiement et les temps de séchage demandent eux aussi de l'attention. Le carreau de ciment se pose à joint serré, au double encollage, avec une colle adaptée aux supports déformables si nécessaire. Le jointoiement intervient après un délai de séchage, à l'aide d'un joint fin, d’une teinte choisie pour ne pas écraser le motif. Tout au long de ces étapes, il vaut mieux nettoyer les carreaux au fur et à mesure, car un excédent de colle ou de joint laissé à sécher sur une surface poreuse non protégée s'élimine ensuite difficilement.

Bien posé et bien protégé, le carreau de ciment ne demande ensuite qu'un entretien simple : un nettoyage au savon doux, sans produits acides ni détergents agressifs qui attaqueraient la couche d'usure.

Deco Mosaic : de l'atelier au chantier, préserver un savoir-faire vivant

Derrière chaque carreau de ciment authentique, il y a un geste artisanal qui ne s'est jamais industrialisé. C'est ce qui m'a conduit à fonder Deco Mosaic, et c'est aussi ce qui explique pourquoi ces carreaux gardent leur place sur les chantiers d'aujourd'hui.

Nos carreaux de ciment sont fabriqués à la main, pièce par pièce, selon les méthodes traditionnelles héritées du savoir-faire français. Chaque carreau passe entre les mains d'un artisan qui coule les pigments dans le diviseur, presse la pièce, puis la laisse sécher. Cette fabrication artisanale a une conséquence concrète pour le prescripteur : chaque carreau est unique, avec d'infimes variations de teinte et de motif qui font précisément le caractère d'un vrai carreau de ciment.

Notre collection de carreaux de ciment couvre une large palette de couleurs, du gris au bleu en passant par le vert, le rouge, le noir et blanc ou les teintes unies, ainsi que plusieurs formats, comme le carré ou l’hexagonal. Les motifs vont du dessin géométrique contemporain au décor patrimonial, de quoi répondre aussi bien à une rénovation à l'identique qu'à un projet d'aménagement neuf.

Cette logique artisanale permet aussi de répondre à des demandes sur mesure, qu'il s'agisse de retrouver un motif disparu pour compléter un sol ancien ou de créer un calepinage spécifique pour un projet contemporain. Pour un professionnel, c'est la garantie de pouvoir proposer à son client un matériau cohérent avec l'existant.

Enfin, maintenir ce savoir-faire accessible, c'est aussi garder vivante une filière qui, sans cela, finirait par disparaître au profit des seules imitations.

Un matériau qui se conserve, pour une construction qui ne jette plus

Le carreau de ciment présente plusieurs qualités que le secteur recherche : un matériau durable, réparable, peu énergivore à produire et profondément lié au patrimoine bâti français. Dans un contexte où la rénovation prend le pas sur la construction neuve, ces qualités ne relèvent plus de la nostalgie mais d'une approche raisonnée de la matière.

Pour les professionnels, l'enjeu est double. Il s'agit de ne pas laisser le terme « carreau de ciment » se vider de son sens à mesure que les imitations se multiplient, et de retrouver les gestes de pose et de prescription qui font la longévité de ces sols. C'est à cette condition que ce matériau, vieux de plus d'un siècle, continuera de trouver sa place sur les chantiers des prochaines décennies.