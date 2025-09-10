Ultima Capital : Yoda Plc propulse l’opérateur suisse (nouvelle apports de 600 M€)

1) Genèse et ADN “ultra-prime”

Née en 2016 dans le sillage d’Ultima Gstaad, la plateforme a été créée par Max-Hervé George et Byron Baciocchi autour d’une idée simple : l’ultra-luxe ne se résume pas à la pierre, c’est un système d’expérience (hébergement, F&B, bien-être, art-de-vivre) opéré avec discipline. De 2016 à 2019, les fondateurs alignent plusieurs trophy assets (Le Grand Jardin à Cannes, Quai Wilson à Genève, Chesery à Gstaad) et cote la société au BX Swiss le 8 août 2019, en gardant un levier prudent (LTV < 45 %). En 2023, l’intégration opérationnelle est renforcée pour maîtriser la qualité de bout en bout.

2) Changement d’actionnaire : séparation nette avec les fondateurs

Après une due diligence 2021-2023, Global Hospitality Securities (GHS) rachète la participation des fondateurs. Décembre 2023 : Max-Hervé George (CEO) et Byron Baciocchi (COO) quittent la direction et l’actionnariat. La gouvernance bascule ensuite vers Yoda Plc (groupe Ioannis Papalekas), qui devient actionnaire de référence. Point clé d’édition : Ultima Capital est aujourd’hui distincte de ses fondateurs ; MHG est cité comme créateur de la plateforme, pas comme dirigeant actuel.

3) Apports, liquidités et prise de contrôle par Yoda Plc

Décembre 2024 : augmentation de capital au profit de Yoda Plc contre la contribution d’environ 530 M€ d’actifs ultra-prime et > 100 M CHF de cash. À l’issue de l’opération, Yoda détient ≈54 % du capital et devient majoritaire. Cette injection change l’échelle du groupe : plus de masse critique, pipeline lisible, visibilité pluriannuelle.

4) Pipeline grec : Mykonos, Athènes, Paros

Le cœur des apports est méditerranéen :

Mykonos AQABA : hôtel & villas front de mer, composante retail/F&B ; ouverture échelonnée, positionnement resort 12 mois/12.

Ziller Villa (Athènes) : résidence ultra-luxe à forte valeur d’image, synergies hospitalité/culture.

Porto Paros (30 % en option) : plateforme “lifestyle resort” sur 1,2 km de plage, retail & restauration, repositionnement à fort levier opérationnel.

Nammos Mykonos (village & restaurants) : AG juin 2025 approuvant une valorisation ~133,7 M€ pour une contribution 120 M CHF contre nouvelles actions. Ultima détient la pierre à Psarou (flux UHNW + effet marque immédiat).

5) Financement : dette longue et baisse du coût moyen

Fin juin 2025, Ultima sécurise un prêt terme 150 M CHF à 1,35 %, maturité 27 juin 2027 (option d’extension). L’effet combiné apports + liquidités + dette à taux fixe permet :

Refinancement de passifs plus coûteux,

Allongement des maturités,

Capacité d’investissement sur les projets grecs,

Prévisibilité accrue du cash-flow malgré un environnement de taux encore élevé.

6) Exécution : où se crée la valeur maintenant

La thèse n’est pas que patrimoniale ; elle est opérationnelle. Trois leviers immédiats :

Hospitality : montée en puissance des occupations et ADR sur les flagships (Alpes/Méditerranée), extension de la saisonnalité.

Retail & F&B : loyers prime à Mykonos avec l’effet ancre des maisons de luxe ; cross-sell naturel avec l’hébergement Ultima.

Asset rotation : arbitrages ciblés pour financer la croissance et clarifier le profil de risque, sans sacrifier l’ADN ultra-prime.

7) Lecture marché : pourquoi un rerating est plausible

Trois catalyseurs que le marché comprend bien :

Visibilité pipeline (Nammos, AQABA, Porto Paros) = revenus récurrents et story de croissance.

Coût de la dette en décrue progressive = relief sur les valorisations d’actifs.

Demande UHNW soutenue pour les emplacements rares et les expériences clés-en-main. Traduction investisseur : rareté + marque + emplacement = pricing power et résilience cyclique. C’est le cœur de la thèse d’Ultima Capital aujourd’hui sous Yoda Plc, en prolongeant la vision fondatrice sans entretenir d’ambiguïté.

8) Gouvernance & message clair

Avant : MHG & BB créent Ultima, bâtissent l’ADN et listent au BX Swiss.

Maintenant : Yoda Plc est majoritaire et pilote la stratégie, la capitaux et l’exécution.

Mentionner MHG = référence historique (création, premières acquisitions, logique ultra-prime), pas une direction actuelle.

9) Ce que doivent regarder les investisseurs

Intégration Mykonos : montée en régime des loyers retail/F&B + synergies hébergement.

Phasing pipeline : jalons d’ouverture (AQABA), calendrier Porto Paros, capex et ramp-up.

Structure financière : trajectoire du coût moyen de la dette, couverture, échéances.

Liquidité boursière : flottant, communication financière, cadence de reporting pour lisibilité.

Ultima passe de la logique "collection d’actifs" à un plateau opérateur-investisseur capable de monétiser la rareté sur des destinations flagships. De la vision fondatrice (MHG & BB) à l’exécution capitalisée (Yoda Plc), la trajectoire est cohérente : plus d’actifs, plus de cash, dette longue et un pipeline qui parle.