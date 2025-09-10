Kaufman & Broad mis en examen dans l’affaire Saint-Tropez
Le promoteur immobilier Kaufman & Broad a été mis en examen pour corruption active, trafic d’influence, favoritisme et recel de prise illégale d’intérêts, dans le cadre de l’enquête sur la rénovation du centre-ville de Saint-Tropez, a indiqué mercredi une source judiciaire à l’AFP, confirmant des informations révélées par Mediapart.
La mise en examen, intervenue le 25 juillet, s’inscrit dans une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF), qui enquête sur les conditions d’attribution de ce marché d’aménagement.
L'ancien mairie visé pour favoritisme
Dans un communiqué, Kaufman & Broad a indiqué avoir été informé de sa mise en examen concernant l’attribution, en 2011, d’une concession d’aménagement à Saint-Tropez. Le promoteur conteste les faits qui lui sont reprochés et assure coopérer pleinement avec les autorités judiciaires.
L’enquête vise également l’ancien maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, mis en examen à Paris en 2023 pour favoritisme. Il est soupçonné d’avoir avantagé Kaufman & Broad, l’un des quatre candidats à cette concession, qui avait été retenu par le conseil municipal en 2011.
Selon les informations recueillies par l’AFP, M. Tuveri s’était défendu devant le juge d’instruction, évoquant un dossier « extrêmement complexe » et niant tout favoritisme. Cependant, le magistrat instructeur a relevé que le conseil municipal avait voté plusieurs permis modificatifs après l’attribution de la concession, offrant potentiellement des avantages financiers indus à la société retenue.
Parmi ces modifications figuraient un nombre accru de logements sociaux, générant plus de subventions publiques et d’exonérations fiscales, ainsi qu’un cinquième niveau de parking, susceptible d’augmenter les recettes du projet.
Par Marie Gérald
