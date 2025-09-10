Visite sur le site nantais de Saunier Duval. Le spécialiste de solutions thermiques veut y combiner flexibilité, montée en cadence et innovations produits, dont la GeniaAir Classic, pour s’adapter aux besoins du marché.

À Nantes, à quelques pas du tramway, se dresse l’usine de production de Saunier Duval. 55 000 m2 couverts sur 90 000 m2 de site, où le fabricant de solutions de chauffage est établi depuis 1965.

On reconnaît les influences esthétiques de Gustave Eiffel dans la charpente métallique. Un vent d’effervescence plane également au sein de l’usine, qui se prépare un nouveau chapitre.

Vue intérieure sur l'usine nantaise de Saunier Duval ©V.K

Comme le résume Pierre-Henri Audidier, directeur de la marque : « C'est un site aujourd'hui totalement flexible ».

Vers une production plus flexible, des sous-ensembles à la peinture

« Il y a encore quelques années, on avait une ligne de production qui était dédiée à un produit. Aujourd’hui, je peux tout à fait, le matin, fabriquer des splits sur ma ligne, le midi faire les mono», illustre Yuna Josse, directrice de l’usine nantaise.

En 2019, 23 PAC étaient produites par ligne en 7h. Aujourd’hui, ce ratio passe à 70 appareils. La capacité de production de Saunier Duval à Nantes a quadruplé depuis quatre ans, maintenant à 300 000 chaudières et à 120 000 pompes à chaleur produites chaque année.

L’appareil industriel a réaménagé ses 3 lignes de production chaudières et 4 lignes de production PAC. Rien qu’au niveau des sous-ensembles, des kittin-box - système de chariot - peuvent accueillir différentes pièces, interchangeables selon les modèles commandés et flexibilisant les postes. Ainsi, alors qu’une rangée de 500 m2 produisait un modèle de la marque, une de 250 m2 suffit à en produire trois.

Passer « de la chaudière vers la PAC, ça a été le démarrage d'une recherche de flexibilité sur notre site », relate Yunna Josse. « Ce qui signifie aussi, pour nos employés, un travail sur la polyvalence et la polycompétence. Nos employés peuvent travailler à la fois sur nos unités de pompes à chaleur et à la fois sur nos lignes de chaudière ».

En témoigne également le temps de changement de poste, qui a reculé de 14 à 6 minutes pour une PAC. Mais fabriquer une PAC dure 2h30, contre 25 minutes pour une chaudière, car le premier nécessite de manipuler beaucoup plus de composants.

« La route reste encore longue », admet Mme Josse, même si des investissements sont déployés pour améliorer les performances. Par exemple, une nouvelle ligne de peinture est en cours de qualification pour compléter la première. Celle-ci est cantonnée aux coloris basiques : gris clair pour les chaudières et au blanc pour la PAC. La deuxième est prête à sortir des modèles en couleur anthracite mais aussi une diversité de coloris. Le tout avec une flexibilité dans le changement de teinte, au gré des demandes.

Ligne actuelle de peinture actuelle sur l'usine de Saunier Duval à Nantes ©V.K Seconde ligne de peinture actuelle sur l'usine de Saunier Duval à Nantes ©V.K Échantillon de PAC anthracite produite par Saunier Duval ©V.K Précédent Suivant

Demande qui n’est pas forcément inscrite sur le marché du génie climatique. Même en Italie, marché européen important pour Saunier Duval, où les radiateurs de couleur représentent 1 % ou 2 % des parts.

Des investissements cohérents avec le récent PSE ? Mais est-ce que mener de tels investissements n’entraineraient des tensions sur le site nantais, marqué par un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE), amorcé fin 2024 ? Selon les chiffres de Force Ouvrière, 225 emplois devaient être supprimés sur 730. De quoi provoquer colère de salariés, qui s’étaient opposés à tout départ contraint voire licenciement. Au final, la suppression de postes s’est faite sans licenciement, mais à travers des départs volontaires. « Ce PSE a été fait conjointement et agréé avec les organisations syndicales. On a pu bénéficier quand même d'un marché de l'emploi sur le bassin nantais très dynamique», assure Yunna Josse. La directrice d’usine dément également en parallèle une politique d’investissement salutaire, sur fond de marché « très, très dynamique ».

GeniaAir Classic, le nouveau cœur de gamme de Saunier Duval

Quand on contemple ses derniers chiffres, Saunier Duval semble compter sur la rénovation pour la relance de la chaudière, face à un marché de la maison individuelle qui s’essouffle. Après un point bas atteint entre 2024 et 2025, l’activité PAC rebondit mais dans une orientation incertaine, bien que même si le livret A et l’épargne de précaution semblent ragaillardir la demande de bailleurs sociaux.

Marché de la chaudière chez Saunier Duval Marché de la PAC chez Saunier Duval Précédent Suivant

Sur cette catégorie de produit, le fabricant sonde une clientèle plus intéressée par la simplicité et la fiabilité de la PAC, que par son prix. D’où le lancement cette année 2025 de GeniaAir Classic, version plus petite, légère et compacte que sa grande soeur, la gamme GeniaAir Max.

Attentes sur la PAC sondées par Saunier Duval ©V.K

Plutôt qu'une entrée de gamme, la GeniaAir Max est davantage un « cœur de gamme », selon Diego Lepoutre, directeur Marketing de Saunier Duval. Car si ses performances sont moins fortes, elles restent élevées.

« La température de la GeniaAir Max monte à 75°C, mais on n'a pas besoin de 75°C dans tous les cas d'application. La GeniaAir Classic, elle, sera adaptée pour monter jusqu'à 65°C à des températures extérieures de moins de 15°C », compare M. Lepoutre. La GeniaAir Classic est certes « moins silencieuse », mais présente une performance acoustique de 49 dbA au lieu de 54-55 dBA.

Évolutions sur la PAC GeniaAir Classic par rapport à la GeniaAir Max ©V.K/figcaption>

La GeniaAir Classic est installable en split comme en monobloc. Si deux-tiers du marché de la PAC sont occupés par le split, le monobloc représente plus de la moitié des parts à l’échelle de Saunier Duval. Le fabricant mise sur ce mode d’installation en 2026, plus pratique pour ses clients installateurs-plombiers, qui maîtrisent davantage la boucle eau.

Malgré des appareils fonctionnant encore au R410A pour les grandes puissances (10 et 12 kg) dans son catalogue, le fabricant convertit depuis 2019 son offre au R290 et tend vers la seconde génération ce réfrigérant.

Une R&D que la marque affiche sur son showroom, installé depuis 2016 sur le site de Nantes, qui sert de vitrine aux installateurs professionnels. Pour accompagner ces derniers, Saunier Duval déploie différents outils (aide au dimensionnement, dossiers d’aides…) et son réseau de formation, avec un dernier centre ouvert en 2024 à Montpellier.

Showroom sur le site de Saunier Duval à Nantes ©V.K Point sur l'accompagnement des professionnels proposé par Saunier Duval ©V.K Précédent Suivant

Par Virginie Kroun