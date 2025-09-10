Au 2ème trimestre 2025, la tendance observée au 1er trimestre s’est poursuivie, avec une nouvelle amélioration pour le logement neuf, mais une rechute de l’amélioration-entretien, selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

En cette rentrée de septembre, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) tenait sa conférence de presse trimestrielle,au lendemain de la démission de François Bayrou et de la nomination de Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre.

La FFB salue le travail réalisé par Valérie Létard

Olivier Salleron, président de la FFB, a salué le « combat » mené par Valérie Létard, ministre du Logement, se disant favorable à ce qu’elle soit reconduite à ce poste dans le prochain gouvernement Lecornu.

Concernant le nouveau Premier ministre, Olivier Salleron a estimé qu’il s’agissait d’une personne connaissant « la politique de terrain », tout en espérant qu’il désigne des ministres « au courant des dossiers » et « qualifiés ».

L’embellie se poursuit pour le logement neuf

Côté conjoncture, à fin juin, la fédération faisait état d’une « éclaircie » pour la construction neuve mais d’un recul pour l’amélioration-entretien.

Cette tendance s’est poursuivie, avec +16,2 % pour les permis de construire de logements sur 7 mois à fin juillet, et +9,3 % pour les mises en chantier.

« On remonte la pente » s’est réjoui Olivier Salleron, tout en soulignant le « coup de boost » apporté par le prêt à taux zéro (PTZ) élargi pour les primo-accédants, combiné à une baisse puis une stabilisation des taux d’intérêt.

Toutefois, si l’on enregistre un rebond dans l’individuel (avec +39,1 % de mises en vente à fin juillet), le collectif, lui, continue de souffrir, avec toujours -12,5 % dans la promotion immobilière.

Dans ce contexte, Olivier Salleron rappelle l’urgence de trouver une alternative au dispositif Pinel pour relancer l’investissement locatif, notamment en mettant en place le statut de bailleur privé « dès le 1er janvier 2026 ».

En effet, s’appuyant sur une récente étude du SDES, la FFB estime que les besoins en nouveaux logements seraient de 452 000 par an sur la période 2026-2030 (hors Mayotte), alors que seuls 250 000 seraient en moyenne produits ces dernières années.

Pour le non résidentiel neuf, le président de la FFB évoque un marché « atone », avec -1,6 % de mises en chantier sur 7 mois à fin juillet.

Nouveau repli pour l’amélioration-entretien

Côté amélioration-entretien, l’activité se replie de nouveau, avec -0,9 % en volume au deuxième trimestre 2025.

Le segment rénovation énergétique est une encore une déception, avec -1,6 % (après -0,6 % au premier trimestre), dont -2,1 % pour le logement.

Sur ce point, Olivier Salleron a dénoncé une nouvelle « gifle » pour MaPrimeRénov’ avec les futures restrictions annoncées à partir du 1er janvier 2026. Pour rappel, les travaux mono-gestes concernant l’isolation des murs (ITE et ITI) et les chaudières biomasse ne devraient plus être éligibles à l’aide MaPrimeRénov’ à compter de cette date.

Bilan, pour l’ensemble de l’année 2025, la FFB prévoit désormais « une récession confirmée » avec -3,4 % d’activité tous segments confondus. Dans le détail, la fédération s’attend à une baisse de 6,6 % pour le neuf et de 0,8 % pour l’amélioration-entretien.

Par Claire Lemonnier