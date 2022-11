Un coffrage perdu pour résoudre les risques de gonflement des sols argileux

Le gonflement des sols argileux est un problème bien connu dans le secteur de la construction. Ce phénomène est souvent la cause des dommages structurels, car il exerce une pression sur la dalle de fondation.

Les sols argileux peuvent se modifier en fonction des variations de l’eau du terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface : on parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement.

Pour des pays au climat tempéré, comme la France, les argiles sont souvent saturées en eau, ce qui limite le gonflement d’un terrain. Les mouvements les plus importants sont donc observes pendant les périodes de sécheresse.

Les mouvements de sol induits par le retrait et le gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l’ampleur des dommages structurels qu’ils provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure même des bâtiments.

Les risques liés à la construction sur terrain argileux, dits de retrait-gonflement des argiles, doivent être pris en compte par tous les acteurs de la construction sur l'ensemble du territoire Français.

Avec le changement climatique, ce risque grave deviendra plus fréquent et plus coûteux. Pour remédier à cette difficulté et permettre la réalisation du batiment, la solution est de créer un espace vide entre le sol et la dalle, plus ou moins important en fonction de la nature réelle de l’argile.



Pour cette raison, Daliform Group a créé Coffrargile, le coffrage perdu en plastique recyclé.

Coffrargile est la solution efficace pour la réalisation de dalles en béton armé qui ne sont pas affectées par les effets de gonflement et de retrait des sols argileux.

Ce procédé est parfaitement adapté à la construction de bâtiments directionnels, commerciaux, civils et industriels dont la durabilité est menacée par la poussée d'argile sous-jacente.

Par rapport aux coffrages en carton biodégradables, Coffrargile de Daliform Group est indestructible aux intempéries; il peut être stocké sans crainte sur le chantier dans tous les conditions climatiques (pluie, neige, taux d’humidité élevée).

Fabriqué en polypropylène recyclé, il est écologique et respectueux de l’environnement : par rapport aux coffrages en carton, Coffrargile ne laisse aucun composants organiques résiduels dans le vide sanitaire, qui est toujours source d’odeurs et est souvent propice à la nidification de petits rongeurs et autres parasites.

Le coffrage Coffrargile est manu portable (75 m2 par palette ce qui représente 1.800 m2 par camion), facile à stoker et à manipuler sur chantier; Coffrargile est solide, facile à poser, supporte le poids des compagnons lors de la pose et permet de travailler en toute sécurité avec solidité garantie lors du coulage du béton.

Coffrargile offre une large gamme de hauteurs pour créer un vide sanitaire à la demande sous dalle portée et s’adapte à tous type de terrains et de gonflements.

Les coffrages Coffrargile sont réalisés conformément aux standards de qualité les plus élevés et ils sont couverts par de nombreuses certifications.

Le bureau technique de Daliform Group est à disposition du concepteur pour fournir des informations techniques spécifiques, des études de faisabilité et une assistance à la conception exécutive.

