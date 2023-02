Le système Star-5



BMI Siplast a conçu Star-5 pour vous offrir une solution d’étanchéité des toits-terrasses à chaud, performante et facile à mettre en oeuvre.



Avec seulement 5 produits, vous pourrez installer une solution d’étanchéité universelle efficace et durable. Le système Star-5 comprend :

Un vernis d’impression à séchage rapide Siplast Primer

Une 1ère couche réalisée avec Adebase, une feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS, adhésive en semi-indépendance

Une équerre de renfort Parequerre, une bande en bitume élastomère SBS destinée à la réalisation des relevés d’étanchéité

Une 2ème couche réalisée avec Topstar, une feuille d’étanchéité autoprotégée en bitume élastomère, contenant un agent anti-racine

Une couche de Paradial S, une feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS autoprotégée par feuille d’aluminium gaufrée, pour la finition de vos relevés

Une solution adaptée à tous vos besoins

En plus d'être facile et pratique à poser, Star-5 s’adapte à toutes les toitures de 0 à 20 % de pente, sur des éléments porteurs bois ou béton, avec ou sans isolant. Star-5 convient aux terrasses circulables ou non circulables, sans limite de surface. En construction neuve comme en rénovation, Star-5 vous permettra d'obtenir en un temps de pose réduit une étanchéité ultra performante, 100 % made in France.

Des performances imbattables

Universel et polyvalent, Star-5 se distingue aussi par ses performances :