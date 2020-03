Dès l’entrée du siège social de l’assureur Champenois CMMA, à Châlons-en-Champagne, rénové en 2019, un majestueux escalier en chêne naturel associé à HI-MACS® s’impose, telle une sculpture, au premier regard. Les architectes Patrick Planchon et Franck Deroche et l’ébéniste d’Art Landry Gobert ont su associer fonctionnalité et esthétique à cet ouvrage, véritable épine dorsale du bâtiment.

Un escalier, épine dorsale du bâtiment

À l'origine, le cahier des charges du maître d'ouvrage pour la rénovation de ce bâtiment, aux nombreuses contraintes, était simple : une colonne vertébrale assurant le lien entre tous les services et symbolisant l'esprit de la Mutuelle, « la solidarité ». La transposition architecturale de cette attente s'est concrétisée par un escalier monumental en atrium autour duquel s'enroulent les différents services et zones de réception sur trois niveaux.



Pour Patrick Planchon, architecte DPLG, « après des recherches sur différents matériaux, HI-MACS® s'est imposé au regard de ses performances et sa capacité à exprimer, par l'absence de joints, le monolithisme recherché. Ce choix a été confirmé par la capacité de Landry Gobert, ébéniste d'Art, à le travailler selon les attentes des architectes. ».



De plus, le Solid Surface a été choisi pour son aptitude à être façonné, jusque dans le moindre détail, afin de reproduire la qualité spatiale insufflée à l'ouvrage, parfaite « osmose entre masse élégante et ferme légèreté », comme le précise Patrick Planchon.



Landry Gobert, ébéniste d'Art habitué au travail des matériaux nobles, a su magnifier cette œuvre sculpturale dans le respect des règles de l'Art. En effet, bien que HI-MACS® soit un matériau de dernière génération, aussi solide que la pierre, il se travaille comme le bois, et de nombreux maîtres d'Art en menuiserie-ébénisterie se l'approprient et repoussent sans cesse les limites de la création.

Des matériaux en parfaite osmose : le chêne et HI-MACS®

Les marches et paliers intermédiaires ont été habillés par réalisation d'un caisson en chêne fixé sur l'ossature métallique. L'essence du bois, le chêne naturel verni mat, s'inscrit dans la continuité du parquet du rez-de-chaussée et apporte au lieu noblesse et chaleur.



Sublimant les essences de bois, les garde-corps développés sur tout le parcours de l'ouvrage de l'atrium, paliers de niveaux exceptés, sont habillées en panneaux HI-MACS® Alpine White de 12 mm collés, sans joints apparents, sur une structure métallique et dont les bords ont été légèrement chanfreinés.



La main-courante, en parfait alignement avec la face interne, intègre des joints creux en limite de matériaux et un profil luminaire dont le faisceau à 60° est utilisé pour la partie préhensible de la main courante.

En lien avec l'escalier, le mobilier, fonctionnel et modulable

Chaque espace est agencé en parfaite harmonie avec l'escalier, qui donne le ton dès l'accès au lieu, dans une déclinaison de tons chaux, oscillant entre les couleurs boisées, le brun-gris des revêtement muraux et le rouge profond du mobilier et des accessoires de décoration, mis en valeur par le blanc immaculé d'HI-MACS®.



Quatre imposantes tables de réunions modulables, associées à des consoles en HI-MACS® composent la salle du Conseil au fond escamotable, ainsi que des espaces de travail avec bureaux et caissons, également en HI-MACS®.



À l'image de l'escalier, pilier de cette rénovation, HI-MACS® a permis de repousser, une fois encore, les sommets de la création des architectes, Patrick Planchon et Franck Deroche, et de l'ébéniste d'Art Landry Gobert qui ont travaillé en parfaite osmose pour répondre au cahier des charges du client. HI-MACS® a su séduire par sa polyvalence et sa résistance au temps, tout en s'intégrant parfaitement aux matériaux traditionnels, et refléter les valeurs de l'entreprise.