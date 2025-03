Le CSTB et le Cerema s’allient pour une meilleure connaissance du parc bâti

Comment accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment ? C’est tout l’enjeu du partenariat entre le CSTB et le Cerema, qui viennent de sceller un accord pour enrichir et développer la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB).

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) ont signé, le 16 décembre 2024, un accord-cadre visant à accélérer le développement de la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB).

Cet outil, qui repose sur le croisement de données publiques et l’intelligence artificielle, permet d’obtenir une vision précise et géolocalisée du parc bâti en France. Cette collaboration stratégique vise à accompagner les collectivités et les acteurs de l’immobilier dans la rénovation énergétique des bâtiments, l’adaptation au changement climatique et la gestion durable du foncier.

Une expertise complémentaire au service des territoires

Ce partenariat permet de conjuguer les savoir-faire des deux établissements. Le Cerema, spécialiste des territoires et de la résilience urbaine, contribuera à améliorer la précision des données foncières et à intégrer ces informations dans les politiques publiques locales et nationales.

De son côté, le CSTB continuera de développer des indicateurs experts, notamment en matière de diagnostic de performance énergétique, afin de fournir une base de référence fiable pour les professionnels du bâtiment et les collectivités.

Un engagement en faveur des objectifs nationaux

Cette coopération s’inscrit pleinement dans les grandes priorités de la transition écologique. Elle vise à contribuer à la rénovation de 700 000 logements par an, à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment d’ici 2030 et à lutter contre l’artificialisation des sols, en cohérence avec l’objectif Zéro Artificalisation Nette (ZAN) d'ici 2050.

Avec 46 millions de bâtiments et près d’un milliard de mètres carrés de locaux tertiaires référencés, la BDNB constitue un piste pour structurer les politiques publiques et orienter les investissements du secteur de la construction.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock