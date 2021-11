Un outil unique pour accompagner ses clients dans le développement de leur business

Depuis plus de 6 ans maintenant, OKNOPLAST a lancé son réseau de Partenaires Premium et compte aujourd’hui plus 220 membres premium actifs. OKNOPLAST a toujours eu la volonté d’être au plus proche de ses revendeurs afin de collaborer dans un esprit d’engagement gagnant-gagnant. La marque OKNOPLAST doit être au service du développement de ses clients et les clients contribuent au développement d’OKNOPLAST.

L’objectif au travers de cet accord de partenariat est d’offrir à nos partenaires une image de marque connue, de leur permettre de bénéficier d’une communication nationale prise en charge par le groupe, de bénéficier de formations et d’un savoir-faire éprouvé constituant un avantage concurrentiel. Tout en conservant leur indépendance, sans être isolé. Un nouvel outil d’animation commerciale Depuis maintenant 2 ans, OKNOPLAST est porteur de solutions 2.0 auprès de ses clients afin de les accompagner au mieux grâce à des outils pour suivre et piloter leur activité commerciale notamment avec MyOknoplast, un CRM dédié à 100% au pilotage de leur activité (suivi des commandes, livraisons, SAV, gestion des leads, commandes des outils marketing...) ainsi que PrefWeb pour la partie chiffrage avec une transmission directe des commandes à l’usine de production.



En cette fin d’année 2021, OKNOPLAST investit dans un outil d’analyse et prospective dédié au marché de la menuiserie développé par PROSPERENCES. Cette solution a pour vocation de venir accompagner les partenaires revendeurs sur les études de leurs zones de chalandises potentielles, en vue de venir développer leur présence sur leur secteur et ainsi développer leurs prises de part de marché et par conséquent leur chiffre d’affaires.



Constatant également que de plus en plus de partenaires endossent une casquette d’investisseur, OKNOPLAST sera à même de les accompagner dans leurs études de marché avant implantation en tant qu’expert d’aide au développement business.



Ce nouvel outil et le renforcement de ce volet collaboratif avec nos Partenaires Premium permet de venir consolider nos engagements et notre volonté de les accompagner toujours plus dans leur croissance et développement. Pour en savoir plus exit_to_app