BV France, première acquisition de Daikin dans l’Hexagone

Le fabricant de solutions thermiques Daikin a conclu, ce mercredi 10 novembre, le rachat de BV France, société de services pour les groupes froids industriels. Une première acquisition pour l’antenne française de la marque, qui tend à se développer sur le marché du suivi, de la maintenance, du SAV voire de la location de ces équipements.

Mercredi 10 novembre, Christophe Mutz, président de Daikin France, a finalisé l’opération d’acquisition du groupe BV France, en compagnie de ses co-fondateurs, Franck Buchner et Fabien Van Renterghem.

Fondée en 2009, BV France se compose de deux entités : BV Froid et BV Services. La société est donc spécialisée dans l’étude, la mise en service, la maintenance ainsi que le dépannage des groupes froids. Un accompagnement adressé à l’industrie et couvrant les Hauts-de-France, sur deux agences basées dans l’Oise et la Somme. Au total, l’activité a réalisé un chiffre d’affaires de 7,1 millions d'euros au cours de la dernière année fiscale, achevée fin mars 2021.

Développer Daikin sur le marché français des services d’équipements industriels

En achetant BV France, le groupe Daikin fait non seulement sa première acquisition depuis son implantation dans l’Hexagone, qui avait célébré ses 25 ans en 2018, mais développe aussi son activité Applied, dédiée aux groupes d'eau glacée, mais aussi celle Réfrigération. Deux segments tournés vers le service et pour lequel le fabricant de solutions thermique mène une politique de croissance externe en France, annoncée notamment dans ses projets en 2017.

« Initialement, nous avions fait le choix d'opérer par croissance organique pour compléter nos effectifs de techniciens en propre. (…) Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avions donc besoin d'enrichir rapidement nos compétences sur ce pôle, et avons donc fait le choix de nous appuyer sur de nouvelles forces-vives expertes en la matière, et sur de nouvelles méthodes qui ont fait leur preuve au sein du Groupe BV », raconte Christophe Mutz.

Les 43 collaborateurs du groupe BV, qui intégreront Daikin, visent à déployer les projets de la marque en termes de suivi, de maintenance, de SAV mais aussi de solutions en locations d’équipements thermiques industriels. Et ce dans une organisation « qui se rapproche du modèle familial dans le sens où nous sommes une entreprise à taille humaine, très proches les uns des autres, et particulièrement sensibles à la pérennité de nos activités et à la valorisation des compétences de nos collaborateurs », décrit Franck Buchner, co-fondateur du Groupe BV.

« Intégrer Daikin France constitue une forte stimulation professionnelle, plaçant notre entreprise dans une perspective d'évolution notable », conclut Fabien Van Renterghem, co-fondateur du Groupe BV.

Virginie Kroun

Photo de Une : Daikin France