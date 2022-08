Une façade accrocheuse en HIMACS pour le siège de LongLife à Milan

LongLife, une entreprise leader dans le secteur des compléments alimentaires, a choisi HIMACS pour l'extension de son siège à Peschiera Borromeo (Milan). La grande structure en forme de cube blanc, entièrement conçue par l'architecte Fernando Fantetti et revêtue de panneaux HIMACS Alpine White, s'intègre harmonieusement au bâtiment existant.

Un grand cube blanc en HIMACS est devenu un élément clé du siège de LongLife, une entreprise qui, depuis plus de 35 ans, crée avec passion des compléments alimentaires, des cosmétiques et des dispositifs médicaux pour aider les gens à maintenir un style de vie sain et équilibré. Le projet d'extension a été conçu par l'architecte Fernando Fantetti, qui a mis en valeur le bâtiment existant avec une structure cubique de panneaux de revêtement extérieur HIMACS, dans la teinte emblématique Alpine White. Le nouveau bâtiment, qui abrite la réception, la salle de conférence et le bureau du président, est doté de grandes fenêtres sur les quatre côtés qui laissent entrer la lumière naturelle, transformant les espaces intérieurs en d'agréables espaces lumineux.



Une partie de la structure du cube repose sur trois piliers, formant un vestibule extérieur devant l'entrée principale, à laquelle on accède par une passerelle traversant un bassin. Au fond du cube, d'un côté, un grand panneau LED accueille les visiteurs avec une mosaïque d'images projetées montrant des matières premières de la vaste gamme de produits LongLife, tandis que de l'autre, une ouverture étroite dans la façade laisse percer un rideau d’eau.

HIMACS était le choix idéal pour ce projet grâce à ses extraordinaires propriétés intrinsèques : une résistance extrême aux intempéries et aux conditions extérieures, notamment l'humidité, les rayons UV et les variations de température.



HIMACS peut également être thermoformé, pour créer n'importe quelle forme tridimensionnelle souhaitée, et est également très simple à entretenir et à nettoyer grâce à sa surface uniforme et non-poreuse, garantissant durablement beauté et fonctionnalité.



HIMACS est également le premier matériau Solid Surface du marché à avoir reçu la certification ETA (Agrément Technique Européen) pour les matériaux de façade extérieure dans sa teinte Alpine White S728. Le Solid Surface de dernière génération a également obtenu la certification QB (Qualité bâtiment) en France ainsi que l'agrément ATec (Expert technique) du CSTB pour les façades de bâtiments.

Crédits Photos : © Chiara Cesana

Pour en savoir plus exit_to_app