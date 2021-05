La ville de demain est une ville durable. Le changement climatique et l’urbanisation massive façonnent les bâtiments : le déploiement de technologies telles que le photovoltaïque, afin de réduire la consommation des énergies conventionnelles, et la végétalisation des toitures, pour améliorer notre confort et donner une nouvelle dimension à l’architecture contemporaine. À cela s’ajoutent désormais les performances : la performance énergétique, environnementale, acoustique et la sécurité incendie maximale.

ROCK UP C ET ROCKACIER C, LA RÉPONSE AUX EXIGENCES DE TOUS LES TYPES DE TOITURES TERRASSES

Pour une isolation optimale des toitures végétalisées ou photovoltaïques, il est important de choisir un isolant performant et durable.



Les solutions d’isolation ROCKWOOL couvrent tous les types de terrasses : bois, acier ou béton.



Toitures terrasses inaccessibles, application zones techniques, toitures photovoltaïques ou végétalisées, TAN standard ou TAN grande portée, membrane bitumineuse ou synthétique, étanchéité soudée en plein ou fixée mécaniquement, étanchéité apparente ou couverture métallique… quelles que soient les spécificités techniques et règlementaires, les produits ROCKWOOL seront parfaitement adaptés.

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES TECHNIQUES, ACOUSTIQUES ET MÉCANIQUES



Les solutions ROCKWOOL allient toutes les qualités nécessaires pour une isolation sans faille : sécurité incendie maximale, performances thermiques et acoustiques exceptionnelles, très bonnes performances mécaniques et stabilité dimensionnelle dans le temps.



Autres points forts : outre leur excellent comportement à l’eau, avec Rock Up C et Rockacier C, il n’y a pas de création de ponts thermiques à la jonction entre panneaux et la conductivité thermique reste stable dans le temps.



RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE



Avec 43 % de la consommation énergétique et 23 % des émissions de CO2, les bâtiments représentent un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Optez pour les solutions d’isolation ROCKWOOL pour vos toitures terrasses : faites des économies d’énergie tout en limitant les émissions de dioxyde de carbone.

SÉRÉNITÉ ET TRANQUILLITÉ À LA CLÉ



Isoler ses bâtiments efficacement, c’est bien ; dans la durée c’est encore mieux.



ROCKWOOL attache une importance particulière à la durabilité et garantit à ce titre trois performances essentielles pendant 25 ans :

Performance thermique

Stabilité dimensionnelle

Performance au feu

Avec les solutions ROCKWOOL, l’isolation thermique de vos toitures terrasses reste optimale malgré les années qui passent.