Une stratégie logistique profitable pour Hitachi Cooling & Heating

Alors que le contexte n’est pas forcément simple au niveau des approvisionnements et de la pénurie des composants, Johnson Controls - Hitachi réalise une saison dynamique, favorisée par sa stratégie de stockage et son organisation au travers de comptoirs exclusifs.

Des investissements bénéfiques pour assurer un bon niveau de stocks

L’usine de Barcelone a beaucoup investi ces dernières années, tout spécialement sur sa chaîne logistique, afin d’optimiser les approvisionnements en Europe et garantir un stock important de produits finis et de pièces détachées. En France, le stock central est situé près de Lyon, à St-Quentin- Fallavier (38), sur plus de 13 000 m2.



De plus, sur le marché Résidentiel & Petit Tertiaire, le réseau des comptoirs Hitachi a mis en place une organisation particulière, en déployant des stocks centraux de grande capacité, pour offrir un haut niveau de disponibilité en climatisation et pompes à chaleur air/eau.



À l’instar de Solipac, partenaire de la marque sur l’Occitanie et le Grand Lyon, qui dispose d’un stock à Perpignan, ou le groupe HAC/H2C, implanté dans le Sud-Est, à Orléans, Paris et Lille, dont les centrales logistiques dépassent les 6000 m2. Les comptoirs Hitachi mettent tout en œuvre pour privilégier un accompagnement complet, de la réception à la préparation des commandes, jusqu’aux services transport et support.

Des efforts portés par les équipes

David Bioche, Directeur Marketing France, constate : « Tous les acteurs du marché HVAC n’ont pas la même stratégie concernant la disponibilité des produits. Le contexte actuel nous permet clairement de tirer notre épingle du jeu, en maintenant une très bonne disponibilité produits sur les pompes à chaleur air/eau et la climatisation résidentielle, malgré les pénuries de composants. Depuis l’émergence du COVID-19, maintenir notre chaîne d’approvisionnement est un défi permanent, complexe et crucial pour notre marque Hitachi Cooling & Heating. »

« Les efforts conjoints, menés par nos usines, nos services logistiques et administration des ventes, ainsi que tous les comptoirs Hitachi, sont particulièrement payants cette année, malgré le contexte de pénurie. Nous avons pu répondre aux besoins de nos clients en climatisation et abordons la saison de chauffe avec un excellent niveau de disponibilité sur les PAC air/eau. »

