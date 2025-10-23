Utherm Floor K Comfort dB : la solution thermo-acoustique pour les sols
Publié le 23 octobre 2025
L'isolation acoustique est une des premières sources d'insatisfaction de qualité de vie des logements des Français, encore plus en appartement. Il est donc primordial de bien isoler les sols, pour limiter l'impact des bruits de chocs causés par les voisins. Chez Unilin Insulation, nous proposons une solution parfaitement adaptée : Utherm Floor K Comfort dB, dont la performance acoustique est inégalée pour un isolant polyuréthane !
Le polyuréthane lui confère le meilleur rapport confort thermique/épaisseur tandis que la sous-couche en voile de verre de 2,5 mm améliore ses propriétés acoustiques avec une atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm avec une chape de 40 mm et même de 25 dB avec une chape de 60 mm. C’est deux fois moins de bruit avec deux fois moins d’épaisseur par rapport à une plaque Utherm Floor K standard !
Solution tout en un économique, c'est un produit idéal pour l'artisan :
- Un petit format 1200 x 1000 mm, léger, facile à manipuler et à installer
- Avec son parement supérieur quadrillé au pas de 10 cm, la découpe est intuitive et simplifiée
- L'usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés, permet un emboîtement plus simple et plus rapide
Caractéristiques techniques :
- Isolation polyuréthane (PU)
- Parement kraft étanche au gaz de couleur marron quadrillé au pas de 10 cm sur le parement supérieur
- Revêtu d’une sous-couche en voile de verre de 2,5 mm sur le parement inférieur
- Dimensions plaques : 1200 x 1000 mm
- Usinage : usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés
- Classement sol : SC2 a3 A Ch
Attestations :
- CE : λ 0,022 W/m.K (polyuréthane)
- ACERMI : Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 19/121/1438
- DOP : Utherm Floor Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 2020015
- Classe d’émission dans l’air intérieur : A+
Les tags associés
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Encore plus loin dans la performance avec Utherm Wall L Comfort
Découvrez dans cette vidéo une nouvelle réalisation avec la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs, pour aller encore plus loin dans la performance.
Isoler un mur intérieur avec la solution thermo-acoustique Utherm Wall L Comfort d'Unilin Insulation
Découvrez dans cette vidéo les étapes d’installation de la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs. Cette vidéo vous permettra de visualiser toutes les étapes de l’installation...
ITE en toiture : Unilin Insulation veut supprimer les ponts thermiques
Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.