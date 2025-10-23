ConnexionS'abonner
Utherm Floor K Comfort dB : la solution thermo-acoustique pour les sols

Publié le 23 octobre 2025

Utherm Floor K Comfort dB est une plaque isolante en mousse de polyuréthane de type PIR, revêtue d'une sous-couche acoustique sur la face inférieure. Elle convient à tout type de sol.
L'isolation acoustique est une des premières sources d'insatisfaction de qualité de vie des logements des Français, encore plus en appartement. Il est donc primordial de bien isoler les sols, pour limiter l'impact des bruits de chocs causés par les voisins. Chez Unilin Insulation, nous proposons une solution parfaitement adaptée : Utherm Floor K Comfort dB, dont la performance acoustique est inégalée pour un isolant polyuréthane !

Le polyuréthane lui confère le meilleur rapport confort thermique/épaisseur tandis que la sous-couche en voile de verre de 2,5 mm améliore ses propriétés acoustiques avec une atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm avec une chape de 40 mm et même de 25 dB avec une chape de 60 mm. C’est deux fois moins de bruit avec deux fois moins d’épaisseur par rapport à une plaque Utherm Floor K standard !

Solution tout en un économique, c'est un produit idéal pour l'artisan :

  • Un petit format 1200 x 1000 mm, léger, facile à manipuler et à installer
  • Avec son parement supérieur quadrillé au pas de 10 cm, la découpe est intuitive et simplifiée
  • L'usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés, permet un emboîtement plus simple et plus rapide

Caractéristiques techniques :

  • Isolation polyuréthane (PU)
  • Parement kraft étanche au gaz de couleur marron quadrillé au pas de 10 cm sur le parement supérieur
  • Revêtu d’une sous-couche en voile de verre de 2,5 mm sur le parement inférieur
  • Dimensions plaques : 1200 x 1000 mm
  • Usinage : usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés
  • Classement sol : SC2 a3 A Ch

Attestations :

  • CE : λ 0,022 W/m.K (polyuréthane)
  • ACERMI : Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 19/121/1438
  • DOP : Utherm Floor Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 2020015
  • Classe d’émission dans l’air intérieur : A+

 

