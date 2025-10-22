GR32 Lanaé : l’isolant doux incontournable pour les murs intérieurs

Depuis sa création en 1984, le GR32 d'Isover s'est imposé comme une référence pour l’isolation des murs par l’intérieur, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Aujourd’hui, avec sa version Lanaé, le GR32 se distingue par sa douceur au toucher, un atout reconnu par 85 % des poseurs. Elle est fabriquée avec un liant biosourcé issu des industries céréalières et sucrières, et contient en moyenne 50 % et jusqu’à 80% de verre recyclé. Cette nouvelle génération de laine de verre répond aux attentes des professionnels en matière de confort de pose et de performances thermiques.

Des performances thermiques et acoustiques optimales

Le GR32 affiche une conductivité thermique de 0,032 W/(m·K), garantissant une isolation efficace des murs intérieurs. En rénovation, il permet d’atteindre les résistances thermiques requises pour bénéficier d’aides financières comme MaPrimeRénov’.

Sur le plan acoustique, le GR32 se distingue également. Associé au système Optima®, il offre un gain allant de 16 à 28 dB (par rapport à une paroi non isolée) selon le type de paroi support (béton, brique, blocs de béton creux). Une solution performante pour améliorer le confort sonore des espaces intérieurs.

Une facilité de pose, même en solo

Le GR32 Lanaé est conçu pour simplifier la vie des artisans et des particuliers. Grâce à son excellente tenue mécanique, il tient debout tout seul, ce qui facilite grandement la pose, même pour les travaux réalisés en solo. Une fois déroulée, la laine reprend parfaitement son épaisseur, assurant un calfeutrement optimal et limitant les ponts thermiques.

Pourquoi choisir le GR 32 ?

Choisir le GR32, c’est opter pour un isolant reconnu pour sa fiabilité et sa constance de performance. Sa version Lanaé apporte un réel confort de pose, plébiscité par les applicateurs, tout en conservant le niveau d’exigence qui fait la réputation d’Isover.

Adapté à tous types de chantiers : neufs comme en rénovation, le GR32 s’intègre facilement aux systèmes Optima pour une mise en œuvre rapide et maîtrisée.

Conçu pour durer, il garantit des performances thermiques et acoustiques stables dans le temps, tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

