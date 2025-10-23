ConnexionS'abonner
Fermer

K•LINE : nouvelle gamme de portes design et éco-conçues

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 23 octobre 2025

Avec plus de 500 combinaisons possibles, la nouvelle génération de portes d’entrée K•LINE allie design, personnalisation et éco conception.
K•LINE : nouvelle gamme de portes design et éco-conçues - Batiweb

La marque révolutionne la porte d’entrée avec une collection à l’empreinte carbone réduite, personnalisable à l’infini et pensée pour conjuguer design, performance et durabilité.

La porte d’entrée n’est plus un simple passage : elle exprime le caractère de l’habitat et traduit les attentes en matière de confort, de sécurité et de durabilité. Avec sa nouvelle génération de portes d’entrée, K•LINE redéfinit les standards du marché en combinant design, personnalisation et responsabilité environnementale.

Composée de 111 modèles – portes pleines, vitrées, semi-vitrées ou traditionnelles – cette gamme offre plus de 500 combinaisons possibles. Dimensions, coloris, vitrages décoratifs, poignées et accessoires : chaque élément est personnalisable, permettant à chacun de concevoir une porte d’entrée unique, en parfaite harmonie avec son projet de construction ou de rénovation.

Pour une partie de l’offre, K•LINE a travaillé sur un mariage inédit de matériaux : aluminium à l’extérieur et acier à l’intérieur. Ce choix technique contribue à réduire significativement l’empreinte carbone, tout en conservant un design haut de gamme et une excellente durabilité.

Engagée dans une démarche d’éco-conception, la marque vise d’ici la fin de l’année une réduction de l’empreinte carbone pouvant atteindre 50 % selon les modèles, grâce à l’optimisation des matériaux et des procédés de fabrication.

Côté performances, les portes K•LINE affichent une isolation thermique Ud jusqu’à 1,4 W/m².K et un affaiblissement acoustique jusqu’à 36 dB. La sécurité n’est pas en reste, avec des serrures multipoints et, pour les modèles vitrés, un triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction.

Entièrement conçues et fabriquées en France, ces portes d’entrée bénéficient du label Origine France Garantie. Chaque modèle fait l’objet de près de 40 points de contrôle en atelier, garantissant une qualité irréprochable, des finitions soignées et une durabilité optimale.

Avec cette nouvelle génération, K•LINE démontre qu’il est possible de concilier design, personnalisation et responsabilité environnementale, pour offrir à chacun la porte d’entrée de ses rêves.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

K.Line équipe les nouveaux locaux de K&+

Menuiserie

À Strasbourg, l’agence K&+ architecture globale se targue de nouveaux bureaux flambants neufs. Le bâtiment de bureaux, une ancienne friche industrielle, a été réhabilité et surélevé pour l’occasion. L’entreprise...

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
K-LINE - Batiweb

Forte de ses 30 années d'innovation et d'un outil de production inédit, K•LINE...

24 Avenue des Sables CS40129
85501 LES HERBIERS Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.