K•LINE : nouvelle gamme de portes design et éco-conçues

La marque révolutionne la porte d’entrée avec une collection à l’empreinte carbone réduite, personnalisable à l’infini et pensée pour conjuguer design, performance et durabilité.

La porte d’entrée n’est plus un simple passage : elle exprime le caractère de l’habitat et traduit les attentes en matière de confort, de sécurité et de durabilité. Avec sa nouvelle génération de portes d’entrée, K•LINE redéfinit les standards du marché en combinant design, personnalisation et responsabilité environnementale.

Composée de 111 modèles – portes pleines, vitrées, semi-vitrées ou traditionnelles – cette gamme offre plus de 500 combinaisons possibles. Dimensions, coloris, vitrages décoratifs, poignées et accessoires : chaque élément est personnalisable, permettant à chacun de concevoir une porte d’entrée unique, en parfaite harmonie avec son projet de construction ou de rénovation.

Pour une partie de l’offre, K•LINE a travaillé sur un mariage inédit de matériaux : aluminium à l’extérieur et acier à l’intérieur. Ce choix technique contribue à réduire significativement l’empreinte carbone, tout en conservant un design haut de gamme et une excellente durabilité.

Engagée dans une démarche d’éco-conception, la marque vise d’ici la fin de l’année une réduction de l’empreinte carbone pouvant atteindre 50 % selon les modèles, grâce à l’optimisation des matériaux et des procédés de fabrication.

Côté performances, les portes K•LINE affichent une isolation thermique Ud jusqu’à 1,4 W/m².K et un affaiblissement acoustique jusqu’à 36 dB. La sécurité n’est pas en reste, avec des serrures multipoints et, pour les modèles vitrés, un triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction.

Entièrement conçues et fabriquées en France, ces portes d’entrée bénéficient du label Origine France Garantie. Chaque modèle fait l’objet de près de 40 points de contrôle en atelier, garantissant une qualité irréprochable, des finitions soignées et une durabilité optimale.

Avec cette nouvelle génération, K•LINE démontre qu’il est possible de concilier design, personnalisation et responsabilité environnementale, pour offrir à chacun la porte d’entrée de ses rêves.

