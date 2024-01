Alkern fait l’acquisition de la société Normandy Tub et renforce ainsi sa présence de produits TP en Normandie

2ème génération à la tête de Normandy Tub, Nathalie Chapalain a cédé son activité à Alkern, afin d’assurer la poursuite de son développement au sein d’un groupe réputé pour son savoir-faire d’intégrateur et qui permettra de faire perdurer cette activité au sein d’un leader industriel du béton préfabriqué.

Revendiquant un savoir-faire de près de 60 ans, Normandy Tub a développé une expertise dans la conception et la fabrication de produits en béton et s’impose en véritable spécialiste de tuyaux, bordures, regards et blocs en béton. Sa gamme de produits concerne tant les solutions destinées au bâtiment qu’aux travaux publics.

Avec cette offre et son savoir-faire industriel, l’activité de Normandy Tub viendra compléter géographiquement celle d’Alkern. Les deux gammes d’Alkern et de Normandy Tub s’enrichissant mutuellement pour offrir au marché une gamme complète dans les domaines de plus en plus primordiaux de la gestion des eaux et des aménagements de voirie, dans un contexte où les villes repensent leurs aménagements et développent de plus en plus la mise en place de mobilités douces.

Dans le cadre de cette opération, Nathalie Chapalain passera le relais à l’équipe de management d’Alkern. Son fils Mathieu restera dans l’entreprise pour continuer de faire grandir l’héritage industriel de son grand-père au sein du groupe Alkern. Xavier Janin, Président du Groupe Alkern de préciser : « Les équipes et les installations industrielles de Normandy Tub vont nous permettre de renforcer notre pôle Travaux Publics sur la Normandie. Cette acquisition complète notre offre et notre dispositif industriel. Elle nous permettra d’y développer d’autres produits de la gamme Alkern pour servir cette région de manière plus riche. »

