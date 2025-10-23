Valobat continue son déploiement malgré l’incertitude réglementaire

Une croissance soutenue des volumes collectés par Valobat

Les volumes de déchets du bâtiment triés et traités par le réseau Valobat ont connu une progression spectaculaire. Sur les neuf premiers mois de 2025, ils ont été multipliés par près de quatre par rapport à la même période de 2024 : de 600 000 tonnes à plus de 2,3 millions de tonnes collectées.

Cette forte dynamique traduit une meilleure appropriation du geste de tri par les professionnels du BTP et une utilisation accrue des services de proximité proposés par la filière REP PMCB.

Parmi les 4 000 points de reprise déployés (déchèteries publiques et professionnelles, distributeurs, entrepôts d’entreprises du bâtiment), le nombre de rotations hebdomadaires de contenants est passé de 500 à 7 000 depuis le début de 2024.

Les déchets de plâtre, isolants, membranes bitumineuses et menuiseries vitrées figurent parmi les flux en plus forte croissance.

Une filière REP PMCB encore en construction mais en consolidation

Malgré les incertitudes réglementaires qui pèsent sur la filière REP PMCB, Valobat poursuit la collecte du plâtre et prévoit d’étendre son réseau de points de collecte auprès des collectivités et des acteurs du bâtiment.

L’éco-organisme se mobilise également pour renforcer la reprise des déchets de rénovation et de démolition, avec pour objectif de donner une meilleure visibilité à l’ensemble des acteurs de la filière.

Développement de solutions techniques spécifiques

En collaboration avec ses partenaires, Valobat développe des solutions de collecte et de traitement adaptées à certains flux complexes :

Menuiseries : un processus de traçabilité garantissant l’absence d’amiante est à l’étude pour assurer une reprise sécurisée.

Laines minérales : des solutions de reprise seront déployées d'ici janvier 2026 dans les 17 départements encore non couverts.

Valobat maintient un dialogue constant avec ses partenaires pour actualiser les modalités de gestion des flux et assurer une mise en œuvre efficace sur le terrain.

« Sous l’impulsion de ses actionnaires, Valobat confirme son engagement pour accélérer l’économie circulaire dans la construction. Notre priorité est d’offrir un service fiable et adapté à tous les acteurs du secteur, afin que chaque déchet du bâtiment soit collecté, trié et valorisé », déclare Hervé de Maistre, PDG de Valobat.

Vers une refondation de la filière : une « REP 2.0 » pour 2026

Depuis le lancement des concertations, Valobat plaide auprès des pouvoirs publics pour des décisions rapides et structurantes, indispensables à la pérennité de la filière REP PMCB.

L’éco-organisme appelle à une refonte systémique de la filière, une véritable « REP 2.0 », recentrée sur les priorités suivantes :

Le développement du recyclage et de la valorisation des matériaux encore peu traités ;

et de la encore peu traités ; Le renforcement de la transparence et de l’ efficacité opérationnelle ;

et de l’ ; La garantie d’une soutenabilité économique et environnementale à long terme.

Face aux constats partagés par les éco-organismes, metteurs sur le marché, distributeurs, entreprises du bâtiment, collectivités et associations, cette refondation apparaît comme une étape essentielle pour accélérer la transition circulaire du secteur de la construction.

