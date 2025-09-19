REP PMCB : une « situation devenue intenable » pour la FFB
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 11h44
Après avoir réclamé une refondation du système en juillet dernier, la Fédération française du bâtiment (FFB) revient à la charge concernant la Responsabilité Élargie du Producteur pour les Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB).
Elle dénonce « une situation devenue intenable pour les artisans et entrepreneurs du bâtiment ». Raison pour laquelle l’organisation engage un recours contentieux, afin de mettre « l’État devant ses responsabilités ».
« L’État s’est clairement montré défaillant »
Une colère cristallisée autour d’un sujet : la hausse des barèmes d'éco-contributions annoncée par Valobat en mars dernier, pour la reprise des déchets. De quoi entretenir « l’exaspération incessante des professionnels », qui refusent de « payer toujours plus pour un service de reprise des déchets réduit à peau de chagrin ».
Ce qui révèle un problème plus large : le contrôle des éco-organismes par les pouvoirs publics. « En effet, l’État s’est clairement montré défaillant dans le contrôle des éco-organismes et dans l’application de la loi. La FFB entend donc le contraindre à agir, en veillant notamment au respect, par les éco-organismes, du cahier des charges prévoyant la reprise sans frais des déchets », expose la fédération.
« L’objectif de la FFB est clair : il faut simplifier le système et surtout le rendre réellement opérationnel et efficace », revendique son président, Olivier Salleron. « En parallèle, la FFB continuera à explorer toutes les voies possibles pour protéger ses adhérents et mettre fin aux situations de blocage qu’ils subissent. Nous ne lâcherons rien ! », affiche-t-il, déterminé.
En sachant qu’un moratoire est prévu par le gouvernement jusque mi-2026, en vue de ladite refonte. Reste à savoir si le bâtiment pourra attendre d’ici là…
