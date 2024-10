VEKA France inaugure sa plateforme logistique éco-responsable sur le Grand Chalon

Une plateforme logistique pour le développement durable de VEKA France

Implantée sur 4,6 hectares à Saint-Loup-de-Varennes, la future plateforme logistique de VEKA France couvrira une superficie de 11 000 m². Conçue pour regrouper les activités logistiques du groupe, elle inclut une zone de stockage de 3 000 m² et des bureaux de 400 m². Avec un investissement de 16,5 millions d’euros, ce projet vise à augmenter la capacité de production de l’usine d’extrusion de Thonon-les-Bains et répondre à la croissante demande de menuiseries performantes en matière d'efficacité énergétique. Les travaux, débutés en juin 2024, devraient se terminer en juin 2025, pour une mise en service à la rentrée.

Une démarche éco-responsable au cœur du projet

Le projet se distingue par son approche respectueuse de l’environnement. JMG Partners, responsable de la construction, adopte des mesures écologiques rigoureuses, notamment un aménagement paysager inspiré de la méthode Miyawaki. Ce procédé encourage une forte densité végétale et renforce la biodiversité locale. Le site verra la plantation de 250 arbres et arbustes, la création de haies, et des installations pour accueillir la faune locale. L’intégralité des déchets du chantier sera revalorisée, et des moutons seront utilisés pour maintenir les espaces verts, réduisant ainsi l’usage de méthodes d’entretien traditionnelles.

Un bâtiment à énergie positive

Le bâtiment sera équipé d’une centrale photovoltaïque couvrant la totalité de la toiture, avec pour objectif l’autoconsommation d’énergie sur le site. Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront également installées, et l’éclairage se fera entièrement par LED, réduisant ainsi l’empreinte carbone du site.

Partenariats locaux et soutien à l’économie régionale

Ce projet est le fruit d’un partenariat étroit avec les acteurs locaux, notamment le Grand Chalon et la SEM Val de Bourgogne, qui ont facilité l’installation rapide de VEKA sur ce site stratégique. Cette collaboration a permis d’optimiser les délais et de garantir la mise en service de la plateforme conformément au planning prévu.

Pour en savoir plus exit_to_app