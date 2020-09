Découvrez l’interview de Kristoff Ver Eecke, Directeur Print acoustics et Woodcoustics by Triplaco.

D’où vient votre passion pour le thème acoustique – correction réverbération ?

« Après une carrière de 20 ans dans le monde du panneau décoratif et technique chez Unilin Panels, j’ai découvert comme consultant le monde de la construction des maisons à ossature bois. Par des formations du centre technique bois et architecture sur le sujet d’acoustique (en ossature bois, il y a un manque de masse dans les murs et les ondes sonores lourdes – basses fréquences, dérangent souvent les habitants) , j’étais fort intéressé dans le sujet. Pendant des fréquents contacts avec architectes et maitres d’ouvrage, j’ai appris que l’acoustique du bâtiment est une problématique sous-estimée.



Il y a 4 thèmes acou ‘dur’ assez bien connus, Isolation : Façade/Air/contact/installation. Quand les règles d’isolation acoustique sont respectées, il se peut que le climat acoustique à l’intérieur d’un lieu de travail, un espace … est ‘mauvais’, en réalité le climat de conversation est désagréable par une réverbération de la voix humaine trop longue. Le cinquième thème acoustique concerne le confort acoustique et reçoit les 10 dernières années plus d’attention afin d’obtenir ce zen dans nos activités loisir, travail et habitation. En 2014, j’ai développé avec ma team au sein de la société familiale Triplaco tout une gamme de produits décoratif absorptif pour le mur et meuble. Actuellement nous sommes actifs avec deux marques Print acoustics (surface Stratifié Abet Laminati) et Woodcoustics (surface placage véritable Decospan) dans le monde entier avec nos solutions standard ou sur mesure pour corriger la réverbération de la voix humaine. »

Quels sont les critères des Maitres d’ouvrage / contracteurs / architectes / agenceurs… pour trouver une solution acoustique ?

« Ils cherchent tout d’abord l’équilibre entre le confort acoustique et les contraintes budgétaires. Mais ces partis sont particulièrement intéressés par les solutions intégrées (Habillage mur – intégration dans l’ameublement fixe) pour le climat de conversation. Les interventions curatives après l’ouverture d’un bâtiment sont frustrantes pour toutes les parties concernées. L’offre sur le marché des ‘solutions absorptions intégrées’ est très limitée. Les nombreux produits curatifs comme éléments plafond- mur, écrans, … en cadre- cubes - … sont la preuve que le dessinateur, au moment de conception de l’espace, ne connaissait pas les produits alternatifs pour solution absorption meubles – habillage mur. Print acoustics et Woodcoustics by Triplaco offrent une gamme complète qui permet au concepteur de créer un espace sobre et pure avec intégration absorption en mur/ plafond / meubles/ …. Une autre qualité recherchée est la durabilité : les produits absorption à base de bois ont une longue vie dans le batiment comme ils sont résistant à l’impact, aux rayures et facile à l’entretien. Ces produits sont donc beaucoup plus gérables en exploitation que des produits ‘doux’ ou ‘poreux’. »

Quels sont les produits et décors les plus important en gamme Print Acoustics ?

« Triplaco se dirige avec tous ses produits vers le segment de l’agencement intérieur qualitatif. Dans le segment acoustique (Print Acoustics et Woodcoustics), l’exigence esthétique est aussi demandée que la performance pour réduire la réverbération dans une pièce. Nous offrons une gamme très large en matériel, forme, couleur et performance absorption pour permettre au créateur d’espace une liberté maximale. En termes de face visible il y a un bon équilibre en demande entre le stratifié Abet Laminati et le placage véritable Decospan. Le vinyl tissé décoratif et les panneaux feutre synthétique bico sont des produits innovants dans notre offre qui gagne également en importance. En termes d’esthétique, le maitre d’ouvrage a un large choix pour panneaux rainurés, percés, micro ou nano perforés ou même invisible selon leur préférence minimaliste ou accentuisme. »

Les salons pro et l’évènementiel pro architecture, sont-ils importants et si oui, pourquoi ?

« Clairement OUI, surtout les rencontres professionnelles architectes et designers sont des évènements importants pour notre offre solution globale. Nous pouvons démontrer l’application de notre offre globale dans ‘un lieu de rencontre compact’. Nous construisons un petit ou grand espace expérience absorptive dans notre stand comme le confort acoustique n’est pas visuel mais surtout auditif. Nous avons surpris beaucoup de visiteurs sur les salons avec une démonstration réelle de la capacité de nos www.printacoustics.fr produits. »

Comment le thème ‘écologie’ se traduit dans vos produits ?

« Ecologie est une responsabilité de tous actuellement dans notre vie, travail, loisir… Nos produits acoustiques sont à base de panneaux bois décoratifs et ainsi recyclable à la fin de vie. Plus important, nous développons des produits avec une très longue durée de vie comme ils sont intégrés dans l’ameublement fixe du bâtiment et sont durables pour servir pendant toute l’exploitation du bâtiment. »

Quelle est votre opinion personnelle du monde de l’acoustique correction réverbération ?

« Je trouve qu’il n’y a pas assez de fabricants/négociants qui offrent correctement les produits au public professionnel. Surtout un amalgame d’éléments absorptifs sans surface/capacité suffisante d’absorption et sans attestation de labo acoustique indépendante sont typique pour notre secteur. La capacité d’absorption est très difficile à contrôler par le maitre d’ouvrage une fois le produit mis en application.

Pour les concepteurs/ architectes, il y a encore beaucoup de marge de progression sur la connaissance spécifique du thème correction de réverbération. Avec l’explosion de l’offre, le choix ne se simplifie pas pour eux… »

Quels sont les produits de l'avenir ?

« Tous produits trouvant l’équilibre absorption-esthétique-prix-durabilité qui permettent en plus une mise en oeuvre qualitative seront les produits phares sur le marché projet. »

Quelle est la valeur ajoutée de Print Acoustics by Triplaco pour les Clients / Entreprises de construction/ Architectes/ Agenceurs … ?

« Nous offrons des solutions plus que des produits destinés au concepteur-client exigeant. Les échanges fréquents entre les différents acteurs de concept à l’exécution sont un facteur important pour la réussite du projet. Le plus tôt nous (comme fabricant) sommes consultés dans le projet, le plus clair seront les avantages de nos solutions intégrées. »

Quel est le défi le plus important pour Print acoustics ?

« Actuellement sans doute l’impact de pandémie Covid sur notre comportement vie, travail et loisir. L’entreprise qui s’adaptera la plus vite à ces changements aura du succès demain. Lefevere, la maison familiale de Triplaco s’est réinventée plusieurs fois dans son existence de plus de 150ans et l’adaptation fait partie de son ADN. »

