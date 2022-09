VMZINC® lance son nouveau site internet et dévoile sa charte graphique Communiqué | 16.09.22

Partager sur :

VM Building Solutions, spécialiste des solutions innovantes pour la couverture et la façade, dévoile son nouveau site internet. Entièrement repensée autour de la nouvelle charte graphique de VMZINC®, cette vitrine dédiée au zinc fait peau neuve. Le site, et l’identité de marque qui l’accompagne, sont l’expression de l’expertise métier de la marque, de sa fiabilité et de l’équilibre entre savoir-faire et innovation, information et inspiration.