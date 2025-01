REP PMCB : l’application Qualidéchets est prête

Depuis deux ans, la REP PMCB se met doucement mais sûrement en place. À compter de début 2025, les éco-organismes doivent se doter d’un outil unique conjoint pour faciliter la collecte et la traçabilité des déchets. C’est l’objectif de « Qualidéchets », une application qui permet notamment aux entreprises du bâtiment de trouver le point de reprise le plus proche.

Un arrêté datant du 3 juillet 2024 impose aux éco-organismes de la REP PMCB de mettre en place - à partir de début 2025 - « un outil unique conjoint » permettant de simplifier la collecte et la traçabilité des déchets de chantiers.

En ce début d’année, Qualitel Solutions (filiale de l’association Qualitel) et la Capeb rappellent la création de l’application « Qualidéchets », finalisée pour répondre « en tous points aux obligations citées dans l’arrêté de juillet », selon ses créateurs.

Pour rappel, en septembre 2022, Qualitel Solutions remportait un appel à projets lui permettant de bénéficier d’un soutien financier de l’Ademe pour le développement de ce projet.

Une application à disposition des éco-organismes et entreprises du bâtiment

L’application Qualidéchets, désormais opérationnelle, n’attend plus qu’à être adoptée par les acteurs du BTP, que ce soit par les quatre éco-organismes agréés (Valobat, Écominéro, Écomaison et Valdélia) et les entreprises du bâtiment, souligne Qualitel Solutions.

Cette application informe notamment les entreprises du bâtiment sur les nouvelles pratiques de tri, les aide à estimer leur quantité de déchets chantier par chantier, et à connaître le point de reprise adapté le plus proche.

Dans un communiqué commun, Qualitel Solutions et la Capeb indiquent se tenir « à disposition de l’Organisme Coordonnateur Agréé (OCA) Bâtiment pour intégrer l’application Qualidéchets comme outil unique entre les entreprises du bâtiment qui viennent déposer leurs déchets et les points de collecte qui les récupèrent ».

« Nous sommes prêts : les éco-organismes n’ont plus qu’à nous fournir leurs informations quant aux points de reprise des déchets et l’application Qualidéchets pourra rapidement être mise à disposition des professionnels du bâtiment et artisans », ajoute Bertrand Leclercq, président de Qualitel Solutions.

