En 2 ans, l'association Bail Rénov’ a conseillé 45 000 propriétaires bailleurs, représentant 66 000 logements. L’organisme souhaite maintenant renforcer l’accompagnement des locataires.

L’association Bail Rénov’, qui conseille gratuitement les propriétaires bailleurs sur la rénovation énergétique de leurs biens, a accompagné 45 000 propriétaires représentant 66 000 logements depuis son lancement en février 2024. Après avoir structuré son offre à destination des bailleurs, le dispositif renforce désormais son accompagnement des locataires, confrontés notamment à la précarité énergétique.

Créé sous l’impulsion de l’État, Bail Rénov’ intervient en complément de France Rénov’, la plateforme d’information et d’orientation vers les aides à la rénovation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), dont MaPrimeRénov’. Le dispositif cible principalement les logements locatifs considérés comme des passoires thermiques, dont la mise en location est menacée par les restrictions applicables aux biens les moins performants sur le plan énergétique.

« Dans 80 % des cas, le parcours de rénovation énergétique est engagé » après avoir fait appel à Bail Rénov’, affirme Laure-Reine Gapp, directrice générale de l’association, à l’occasion de la présentation d'un bilan, mardi 13 octobre. Elle fait état de résultats « assez importants », marqués par « une accélération de l'activité ces derniers mois ».

Se tourner vers les locataires pour mobiliser les bailleurs

L’association entend désormais renforcer son action auprès des occupants. À fin février 2026, elle avait accompagné 2 000 locataires. Elle en a suivi 2 500 supplémentaires au cours des sept derniers mois, signe d’une montée en puissance de ce volet de son activité.

« Les actions auprès du locataire ont un effet sur la mobilisation du propriétaire », souligne Laure-Reine Gapp. L’association a « mieux structuré » les démarches dédiées aux locataires pour répondre à « des attentes fortes ».

« Le projet de rénovation énergétique peut venir du propriétaire bailleur car il a conscience » du besoin de travaux « et a intérêt à agir, mais il peut aussi venir du locataire », explique la directrice générale.

Pour ces derniers, l’enjeu dépasse la seule amélioration de la performance énergétique du logement. « Les locataires qui font appel à nos services sont dans une précarité énergétique et ont besoin d'un accompagnement pour instaurer un lieu de dialogue avec le propriétaire bailleur, et de façon apaisée », relate-t-elle.

Le manque de budget et la complexité administrative freinent la prise de décision

Le bilan de Bail Rénov’ apporte également un éclairage sur le profil des propriétaires accompagnés et les obstacles à la réalisation des travaux. Un quart d’entre eux ont hérité du logement qu’ils mettent en location, tandis que deux tiers disposent de fonds propres pour financer une rénovation. Ils détiennent en moyenne cinq logements, mais 31 % ne possèdent qu’un seul bien.

La moitié des logements suivis sont classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE), les deux catégories les plus énergivores.

Pour les propriétaires interrogés, la complexité administrative des projets et l’insuffisance du budget constituent les principaux freins au passage à l’acte.

Avec AFP