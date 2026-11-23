Offre Flash PAC : Hellio renforce les primes de ses partenaires
Un levier commercial pour vos projets de pompes à chaleur
Pour un client qui envisage de remplacer sa chaudière, le financement peut être déterminant dans la décision de travaux. Pour les professionnels, pouvoir présenter une prime adaptée au projet constitue donc un argument concret au moment du devis.
Avec son Offre Flash PAC, Hellio propose une valorisation renforcée des primes sur les opérations éligibles d’installation de pompes à chaleur air/eau ou géothermiques. Réservée aux professionnels disposant d’un contrat de partenariat Hellio, cette offre concerne les devis signés du 1er octobre au 31 décembre 2026 inclus, sous réserve d’éligibilité.
L’objectif : donner aux partenaires un levier supplémentaire pour soutenir leurs propositions commerciales et aider leurs clients à concrétiser leur projet.
Jusqu’à 10 029,60 € de prime par dossier éligible
Les montants dépendent notamment du type de pompe à chaleur, de la catégorie de revenus du ménage, de la zone climatique, de la surface du logement et de la performance de l’équipement.
En maison individuelle, les montants maximaux annoncés dans l’offre sont les suivants :
|Opération
|Ménages très modestes
|Autres ménages
|PAC air/eau — BAR-TH-171
|Jusqu’à 9 172,80 €
|Jusqu’à 5 241,60 €
|PAC géothermique — BAR-TH-172
|Jusqu’à 10 029,60 €
|Jusqu’à 5 731,20 €
Montants indicatifs Coup de pouce correspondant à une maison individuelle située en zone climatique H1, d’une surface supérieure ou égale à 90 m², avec le niveau d’efficacité énergétique saisonnière — ETAS — le plus élevé prévu dans les grilles de l’offre.
Ces montants correspondent à la prime totale annoncée dans le cadre de l’offre, et non à un bonus à ajouter à cette même prime. Pour chaque chantier, la grille détaillée permet d’identifier le montant correspondant aux caractéristiques du dossier.
Des conditions à vérifier avant de présenter votre offre au client
Pour bénéficier de l’Offre Flash PAC, le projet doit notamment respecter les conditions suivantes :
- Le logement est occupé en tant que résidence principale.
- La pompe à chaleur remplace une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz.
- Le modèle de PAC installé est agréé, selon les références accessibles sur bonus-pac.ademe.fr.
- Le devis est signé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2026 inclus.
- L’opération s’inscrit dans le cadre d’un contrat de partenariat Hellio.
La valorisation flash appliquée est de 14 €/MWh cumac pour les ménages très modestes et de 8 €/MWh cumac pour les autres ménages. Les montants restent soumis aux conditions d’éligibilité de l’offre et aux caractéristiques de chaque opération.
Une grille détaillée pour préparer vos devis
Pour utiliser cette offre dans vos échanges commerciaux, commencez par identifier la situation du ménage, les caractéristiques du logement et l’équipement envisagé.
Les grilles de primes précisent les montants selon la zone climatique, la surface et la performance de la PAC. Elles permettent de préparer une proposition financière correspondant au projet, plutôt que de s’appuyer uniquement sur le montant maximal annoncé.
Votre chargé de compte Hellio peut également être sollicité pour faire le point sur l’offre et les conditions applicables à vos dossiers.
Préparez vos dossiers avant le 31 décembre 2026
Vous avez des devis PAC en cours ou des clients qui hésitent encore à remplacer leur chaudière ? Découvrez les grilles de l’Offre Flash PAC et échangez avec Hellio pour vérifier les possibilités de mobilisation sur vos chantiers.
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