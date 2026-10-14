Après les canicules de l’été 2026, Thierry Bernard détaille la vision de Saint-Gobain pour adapter les bâtiments au changement climatique.

Après les épisodes de chaleur de l’été 2026, l’adaptation climatique des bâtiments s’impose plus que jamais comme un défi pour le secteur de la construction. Isolation, protection solaire, ventilation : pour Thierry Bernard, directeur général de la région Europe du Sud – Moyen-Orient & Afrique de Saint-Gobain, la réponse ne peut reposer sur une technologie unique, mais sur une combinaison de solutions pensées à l’échelle du bâtiment.

Dans cette interview vidéo réalisée lors du salon Batimat, le dirigeant revient sur les priorités du groupe pour accompagner cette évolution, de l’innovation aux enseignements tirés de son implantation internationale. Il plaide également pour une approche globale, qui articule confort d’été et confort d’hiver, en privilégiant une intervention progressive sur le bâtiment, de l’isolation de son enveloppe à la protection solaire et à la ventilation.