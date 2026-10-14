(Vidéo) Comment adapter les bâtiments au changement climatique ? Entretien avec Thierry Bernard, Saint-Gobain
Après les épisodes de chaleur de l’été 2026, l’adaptation climatique des bâtiments s’impose plus que jamais comme un défi pour le secteur de la construction. Isolation, protection solaire, ventilation : pour Thierry Bernard, directeur général de la région Europe du Sud – Moyen-Orient & Afrique de Saint-Gobain, la réponse ne peut reposer sur une technologie unique, mais sur une combinaison de solutions pensées à l’échelle du bâtiment.
Dans cette interview vidéo réalisée lors du salon Batimat, le dirigeant revient sur les priorités du groupe pour accompagner cette évolution, de l’innovation aux enseignements tirés de son implantation internationale. Il plaide également pour une approche globale, qui articule confort d’été et confort d’hiver, en privilégiant une intervention progressive sur le bâtiment, de l’isolation de son enveloppe à la protection solaire et à la ventilation.
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