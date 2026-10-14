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(Vidéo) Comment adapter les bâtiments au changement climatique ? Entretien avec Thierry Bernard, Saint-Gobain

Rénovation énergétique
Publié le 14 octobre 2026 à 16h05, par Nils Buchsbaum
Après les canicules de l’été 2026, Thierry Bernard détaille la vision de Saint-Gobain pour adapter les bâtiments au changement climatique.
©Antoine Arthur - Batiweb
©Antoine Arthur

Après les épisodes de chaleur de l’été 2026, l’adaptation climatique des bâtiments s’impose plus que jamais comme un défi pour le secteur de la construction. Isolation, protection solaire, ventilation : pour Thierry Bernard, directeur général de la région Europe du Sud – Moyen-Orient & Afrique de Saint-Gobain, la réponse ne peut reposer sur une technologie unique, mais sur une combinaison de solutions pensées à l’échelle du bâtiment.

Dans cette interview vidéo réalisée lors du salon Batimat, le dirigeant revient sur les priorités du groupe pour accompagner cette évolution, de l’innovation aux enseignements tirés de son implantation internationale. Il plaide également pour une approche globale, qui articule confort d’été et confort d’hiver, en privilégiant une intervention progressive sur le bâtiment, de l’isolation de son enveloppe à la protection solaire et à la ventilation.

 

 

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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