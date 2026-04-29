Les promoteurs immobiliers observent un rebond des réservations réalisées par des investisseurs particuliers dans le neuf, après leur forte baisse en 2025.

Plusieurs promoteurs immobiliers observent un retour des investisseurs particuliers sur le marché du logement neuf, après leur retrait l’an dernier, selon leurs derniers résultats trimestriels.

Altarea a notamment indiqué, mardi 28 avril, une forte progression de ce segment. Le promoteur enregistre une hausse de 54 % sur un an des ventes de logements à des investisseurs individuels, soit 270 réservations réalisées au premier trimestre.

La semaine passée, lors de la publication de ses chiffres d’activité du premier trimestre 2026, Nexity a également fait état d’une progression des réservations effectuées par des investisseurs individuels. Celles-ci ont augmenté de 19 % par rapport au premier trimestre 2025, pour atteindre 452 logements.

Selon le premier promoteur immobilier français, il s’agit des « premiers effets du dispositif Jeanbrun », qui demeurent toutefois « non significatifs sur le trimestre ».

Le gouvernement a introduit, dans le budget de l’État pour 2026 adopté début février, un nouveau dispositif fiscal visant à encourager l’investissement locatif des particuliers. Baptisé statut du bailleur privé, ou dispositif Jeanbrun, ce mécanisme entend relancer l’investissement dans le logement locatif privé.

Après la fin du Pinel, un marché en quête de relance

Le secteur immobilier mise sur ce nouvel avantage fiscal pour relancer l’investissement dans le logement neuf, en panne depuis la disparition de la niche Pinel début 2025.

Selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les ventes de logements à destination des investisseurs particuliers ont ainsi été divisées par deux en 2025 par rapport à l’année précédente. Elles auraient même été réduites d’un facteur sept en quelques années, sous l’effet de la crise du marché du neuf puis de la fin du dispositif Pinel.

Chez Kaufman & Broad, dont les résultats pour le trimestre allant de décembre 2025 à février 2026 ont été publiés mi-avril, les ventes destinées aux investisseurs particuliers ont également nettement progressé. Elles représentent désormais 14 % des réservations, contre 10 % sur la même période un an plus tôt.

Des performances contrastées selon les acteurs du secteur

Tous types d’acquéreurs confondus, les réservations de logements ont progressé de 14 % au premier trimestre chez Altarea, de 1,9 % chez Kaufman & Broad, tandis qu’elles ont reculé de 7 % chez Nexity.

Le groupe Altarea, également actif dans l’exploitation de centres commerciaux, a publié un chiffre d’affaires en baisse de 12,4 % au premier trimestre, à 381,4 millions d’euros.

Ces revenus sont notamment pénalisés par un recul de 11,2 % du chiffre d’affaires de sa division logement, lié à la commercialisation de logements issus d’anciennes opérations, caractérisées par des marges plus faibles.

Avec AFP