À mi-parcours, Bail Rénov’ estime avoir atteint la moitié de ses objectifs. L’association, créée en 2023 sous l'impulsion du ministère de la Transition énergétique, appelle désormais à amplifier l’action notamment en mobilisant les 2,4 millions de logements vacants et les passoires thermiques du parc privé.

L'association Bail Rénov', porteuse d'un programme national de Certificats d'économie d'énergie, dresse un bilan à mi-parcours de son action 2023-2026. Elle estime « indispensable » la rénovation énergétique du parc locatif privé alors que 1,1 million de logements y sont classés F ou G (donc des passoires thermiques).

À mi-parcours, le programme Bail Rénov' affirme être dans les temps et avoir atteint 50 % des indicateurs quantitatifs du programme CEE.

Pour la seule année 2025, elle annonce avoir conseillé près de 35 000 propriétaires bailleurs et accompagné près de 45 000 logements. Selon son communiqué de presse publié le 18 février, sa stratégie consiste à se montrer pro-actif et « aller-vers » pour informer sur les démarches disponibles de rénovation énergétique.

Une rénovation plus facilement envisageable après visite

L'association a majoritairement accompagné des propriétaires ayant eu recours à un dispositif d'investissement locatif, représentant 60 % des bénéficiaires. Mais Bail Rénov' estime que les besoins sont encore plus importants pour ceux qui ont hérité de leur bien et qui ont « une approche moins professionnalisée ». Pour ceux-là, le programme estime que « la rénovation conditionne directement le maintien du logement sur le marché ».

Un propriétaire accompagné sur dix possède un logement vacant, souvent par crainte des réglementations ou de l'état lié au logement. Bail Rénov' insiste donc sur l'importance de concentrer son action sur les 2,4 millions de logements vacants du parc privé qui peuvent être remis sur le marché à condition d'un accompagnement adapté.

Ils seraient d'ailleurs 81 % parmi les propriétaires accompagnés par Bail Rénov' à avoir engagé, planifié ou envisagé des travaux. Une réussite en particulier visible sur l'estimation par les propriétaires de la faisabilité de la rénovation avant la visite (76 %) et après la visite de l'association (90 %).

Bail Rénov' demande de passer « de l'expérimentation à l'amplification »

Rappelant que le programme CEE arrivera à échéance fin 2026, Bail Rénov' réclame par ailleurs de « passer de l'expérimentation à l'amplification », ajoutant qu'il était temps, selon elle, de « changer d'échelle ».

« Les résultats de Bail Rénov’ montrent que les propriétaires bailleurs ne refusent pas la rénovation, mais qu’ils ont besoin de lisibilité, de confiance et d’un accompagnement adapté à leurs réalités », affirme Philippe Pelletier, président de Bail Rénov’. « Notre ambition est claire : inscrire Bail Rénov’ dans la durée, changer d’échelle, renforcer la dynamique territoriale au service d’un parc locatif privé de qualité. »