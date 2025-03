MaPrimeRénov’ : 44 000 dossiers frauduleux détectés en 2024

En 2024, la lutte contre la fraude à MaPrimeRénov' a permis d'éviter 229 millions d'euros de pertes. Face aux abus persistants, l'État prévoit en 2025 un renforcement des contrôles et des sanctions.

La lutte contre la fraude à MaPrimeRénov' a permis d'éviter 229 millions d'euros de pertes pour les finances publiques en 2024.

Mais face à l'éco-délinquance grandissante, le gouvernement veut aller plus loin en 2025, en renforçant les contrôles et en multipliant les actions de prévention et de sanction.

Un examen systématique des dossiers avant paiement

Valérie Létard, ministre chargée du Logement, affiche une position ferme sur le sujet. Selon elle, « chaque euro détourné est un euro en moins pour les ménages, les finances publiques et pour notre transition énergétique ».

C'est pourquoi l'Anah poursuivra ses contrôles, avec un examen systématique des dossiers avant paiement et des vérifications renforcées sur le terrain. En 2024, ce dispositif a permis de détecter plus de 44 000 dossiers frauduleux avant qu'ils ne soient validés.

L'arsenal de lutte contre la fraude ne repose pas uniquement sur le contrôle des dossiers, mais également sur la prévention. Pour ce faire, l'Anah prévoit de poursuivre ses campagnes d'information pour sensibiliser les bénéficiaires aux bonnes pratiques et aux risques de fraude.

Un cadre juridique plus strict pour sanctionner les abus

Sur le plan législatif, le projet de loi de finances 2025 prévoit des mesures supplémentaires pour sécuriser les aides publiques, notamment en renforçant le contrôle des RIB et la traçabilité des paiements.

Parallèlement, une proposition de loi portée par Thomas Cazenave vise à encadrer plus strictement l’activité des mandataires, à alourdir les sanctions financières contre les fraudeurs et à instaurer un dispositif de « name and shame » pour dissuader les abus. Autre mesure : l’interdiction du démarchage téléphonique sera étendue aux travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, en plus des rénovations déjà concernées.

Pour Valérie Létard, la mobilisation doit être collective, et l’objectif reste le même : assurer des travaux de qualité et une rénovation énergétique en toute confiance pour les ménages.

Marie Gérald

Photo de Une : Valérie Létard - ©H.S