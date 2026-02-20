Grâce à l'adoption du budget 2026, le dispositif MaPrimeRénov' ouvre à nouveau lundi 23 février. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique bénéficiera d'une enveloppe de 3,6 milliards d'euros de crédits de l'État et 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie.

Cette fois, c'est la bonne : le guichet de demande d'aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' va rouvrir lundi midi. Après la promulgation du budget de l'État pour cette année, le ministère de la Ville et du Logement a annoncé que les conditions étaient remplies.

Faute de budget, MaPrimeRénov' et toutes les autres aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) étaient suspendues depuis le début de l'année. « L'adoption définitive du budget 2026 va permettre de reprendre l'instruction des dossiers restés en attente depuis la fin de l'année 2025 », et de recommencer à déposer de nouveaux dossiers, annonce le ministère.

La suspension du dispositif et le retard pris dans les octrois de subventions « a néanmoins eu pour impact l'allongement des délais moyens de réponse, actuellement supérieurs à six mois pour les rénovations d'ampleur, et trois mois pour les rénovations constituées d'un unique geste de travaux », prévient le cabinet du ministre Vincent Jeanbrun.

Un rendez-vous obligatoire avec France Rénov' pour les rénovations d'ampleur

Pour les ménages qui veulent effectuer une rénovation énergétique globale de leur logement, « un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une demande d'aide », est-il rappelé.

MaPrimeRénov' pour les rénovations d'ampleur avait été suspendue pendant l'été 2025 à cause d'un trop grand nombre de demandes et de tentatives de fraudes. À partir de septembre, le guichet avait été rouvert uniquement pour les ménages très modestes et avec un barème d'aides plus restreint.

À partir de lundi 23 février, tous les ménages pourront demander une subvention MaPrimeRénov' et les barèmes restent les mêmes qu'annoncés mi-2025.

L'enveloppe prévue pour le dispositif en 2026 est de 3,6 milliards d'euros de crédits de l'État et 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie (CEE).

L'Anah prévoit cette année de financer 150 000 travaux de rénovation isolés (changement de chaudière ou de fenêtres) et 120 000 rénovations globales (68 000 en copropriété et 52 000 logements individuels). Cet objectif est cependant déjà amputé par les 83 000 dossiers suspendus fin 2025.

Avec AFP