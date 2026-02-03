PLF 2026 : bientôt le retour de MaPrimeRénov’ ?

Le PLF 2026 a été adopté par 49-3. Face à cette nouvelle, Hellio décrypte la suite budgétaire pour MaPrimeRénov’ et autre aides de l’Anah.

Après trois mois et demi de joutes parlementaires, le projet de loi finances 2026 (PLF 2026), déposé mi-octobre par le gouvernement, a été adopté de force par 49-3, le lundi 2 février. Le texte a survécu aux deux motions de censure déposés respectivement par la gauche – hors socialiste – (260 voix sur les 289 nécessaires) et par le RN (135 voix).

Ce qui devrait – au grand soulagement de la filière rénovation énergétique – entraîner la reprise du guichet MaPrimeRénov’, interrompu depuis le 1er janvier, faute de budget.

Pas de date précise pour la réouverture, qui attend la promulgation de la proposition de loi au Journal officiel. Dès parution, le guichet rouvrira d’ici 10 jours maximum.

« Cette absence de continuité dans les services publics dédiés à la rénovation énergétique a largement impacté à la baisse la dynamique de travaux, déjà ralentie par la suspension estivale », déplore tout de même Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques et de la communication du groupe Hellio.

Les mêmes conditions de subventions qu’en 2025

Selon l’expert de la maîtrise énergétique, le budget de l’Agence nationale de l’habitat est estimé à environ 4,6 milliards d’euros. « 4,4 milliards d’euros seraient ventilés à travers les différentes aides de l’Anah et à destination des ménages, avec une enveloppe de 3,5 milliards d’euros pour MaPrimeRénov’», précise la société dans son décryptage.

Sur cette aide spécifiquement, les conditions de délivrance de 2025 s’appliqueraient en 2026. Tous les ménages – des très modestes aux revenus aisées – bénéficieront du financement des rénovations énergétiques d’ampleur. Le montant de subvention variera selon les ressources.

Les rénovations par geste – axées sur la décarbonation du mode de chauffage – s’adresseront aux ménages très modestes aux revenus intermédiaires.

Côté aides pour l’adaptation à la perte d’autonomie – notamment MaPrimeAdapt – le fléchage se concentrera sur les ménages modestes et très modestes. Pareil pour l’aide MaPrimeLogementDécent. Les aides à la pierre pour l’amélioration de l’habitat seront conservées.

« Dans ce contexte, nous maintenons notre volonté de valoriser - dans le cadre du dispositif des CEE - les opérations de rénovation d’ampleur d’une maison ou d’un appartement individuel, qui en l’état actuel de la réglementation, sont uniquement valorisables par l’Anah », affirme M. Perrin.

Par Virginie Kroun