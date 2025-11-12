PAC air/eau : les clés pour une installation performante et conforme RGE
Publié le 12 novembre 2025
La pompe à chaleur (PAC) est aujourd’hui l’un des systèmes de chauffage les plus prisés par les foyers français. À la fois écologique, économique et durable, elle offre un confort thermique optimal tout en réduisant significativement les consommations d’énergie. Soutenue par l’État via les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et les primes à la rénovation, la PAC s’impose comme un pilier de la transition énergétique.
Les 6 bonnes pratiques pour une installation réussie
- 1. Calorifuger les réseaux d’eau chaude
Isoler les tuyaux en zones non chauffées pour limiter les pertes thermiques et maximiser le rendement.
- 2. Calorifuger le réseau frigorifique
Garantir une isolation parfaite du circuit froid pour prévenir la condensation et éviter les déperditions d’énergie.
- 3. Bien dimensionner la PAC
Adapter la puissance à la surface du logement pour un confort optimal et des économies durables.
- 4. Installer correctement l’unité extérieure
Assurer une fixation stable et un bon dégagement pour une ventilation efficace et silencieuse.
- 5. Transmettre les documents au bénéficiaire
Fournir devis, factures et attestations pour sécuriser la prime CEE et garantir la traçabilité.
- 6. Être certifié RGE
Le label RGE valorise l’expertise du professionnel et donne accès aux aides à la rénovation.
Une PAC bien installée et bien dimensionnée permet jusqu’à 60 % d’économies d’énergie, tout en réduisant les émissions de CO₂. Le respect de la fiche BAR-TH-171 du dispositif CEE est essentiel pour garantir la performance, la sécurité et la conformité des installations.
De nouvelles règles et des primes revalorisées depuis octobre 2025
Depuis le 1er octobre 2025, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a connu d’importantes évolutions concernant les pompes à chaleur air/eau et eau/eau. Ces changements, issus du 74ᵉ arrêté CEE du 6 septembre 2025, visent à renforcer la qualité des installations tout en maintenant l’attractivité financière pour les particuliers comme pour les professionnels du bâtiment.
Concrètement, plusieurs ajustements majeurs sont entrés en vigueur :
- Prolongation du dispositif jusqu’en 2030 : les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, qui encadrent respectivement les PAC air/eau et eau/eau (ou sol/eau), sont désormais valables jusqu’au 31 décembre 2030.
- Hausse des forfaits CEE : les montants de prime attribués aux opérations éligibles ont été revalorisés, permettant ainsi une meilleure prise en charge financière des projets de rénovation énergétique.
- Simplification administrative : la mention de la marque et de la référence du régulateur installé n’est plus obligatoire dans les justificatifs.
- Évolution du référentiel de contrôle : les installations font désormais l’objet d’un contrôle qualité renforcé afin d’assurer leur conformité technique et leur performance réelle. 15 % des opérations doivent être satisfaisantes en 2025.
- Non-cumul avec d’autres opérations CEE : les projets réalisés sous la fiche BAR-TH-171 ne peuvent plus être cumulés avec ceux de la fiche BAR-TH-143 (« Système solaire combiné »), pour éviter les chevauchements d’aides.
Autre évolution notable : la bonification “Coup de pouce Chauffage” a été prolongée et révisée. Elle s’applique désormais :
- Aux résidences principales uniquement,
- Sans montant minimum d’incitation financière,
- Et avec un coefficient multiplicateur de X5 pour toutes les opérations engagées entre octobre 2025 et décembre 2030.
Ces modifications offrent un nouvel élan au marché des PAC, tout en renforçant la qualité des installations et la sécurité des ménages. Pour les professionnels, c’est l’opportunité de développer leur activité dans un cadre réglementaire plus clair et plus incitatif.
Ces points garantissent la performance technique, la sécurité et le confort du logement, tout en sécurisant la prime CEE.
Développez votre activité avec Hellio Leads
Professionnel du chauffage, vous souhaitez attirer plus de clients intéressés par l’installation de PAC ? Hellio Leads est la solution idéale pour développer votre activité.
Grâce à notre expertise en rénovation énergétique, nous identifions des leads pré-qualifiés : des particuliers réellement engagés dans un projet concret. Vous gagnez du temps, optimisez votre prospection et remplissez votre carnet de commandes.
Rejoindre le réseau Hellio, c’est bénéficier d’un accompagnement sur-mesure, d’une visibilité accrue et d’un fort levier de croissance dans un marché en pleine expansion.
