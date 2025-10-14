Lors du Congrès HLM, le CSTB et la Banque des Territoires ont annoncé l’intégration d’un indicateur de surchauffe dans la plateforme PrioRéno. Objectif : aider les bailleurs sociaux à cibler les logements vulnérables aux fortes chaleurs et mieux planifier leurs rénovations.

Les vagues de chaleur se répètent et frappent de plein fouet le parc de logements sociaux. Ces épisodes extrêmes posent des enjeux de santé publique, notamment pour les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes, tout en augmentant la consommation d’énergie liée à la climatisation. Pour y répondre, le CSTB et la Banque des Territoires ont signé un partenariat stratégique : intégrer un nouvel Indicateur de Surchauffe des Bâtiments (ISB-DH) à la plateforme PrioRéno Logement social.

Identifier les bâtiments les plus vulnérables

Développé par le CSTB à partir de la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB), l’ISB-DH évalue, heure par heure, l’écart entre la température intérieure d’un logement et une température de confort lors d’une canicule, en référence à celle de 2003. Le résultat, exprimé en degré-heures d’inconfort, permet de repérer les immeubles les plus exposés aux risques de surchauffe.

« La BDNB recense environ 40 millions de bâtiments. Nos experts en extraient des indicateurs pour éclairer la stratégie patrimoniale des bailleurs », souligne Étienne Crépon, président du CSTB. Cet outil, désormais accessible gratuitement, doit permettre aux organismes HLM de mieux cibler leurs investissements.

PrioRéno, une plateforme enrichie

Créée par la Banque des Territoires avec l’USH, l’État, Enedis et GRDF, la plateforme PrioRéno facilite déjà l’accès des bailleurs sociaux à un ensemble de données patrimoniales pour planifier leurs rénovations. Avec l’intégration de l’indicateur de surchauffe, elle franchit une nouvelle étape en intégrant pleinement l’adaptation climatique aux côtés de la décarbonation énergétique.

« Nous perfectionnons chaque année PrioRéno afin de mettre gratuitement à disposition des bailleurs toujours plus de données essentielles », rappelle Kosta Kastrinidis, directeur adjoint de la Banque des Territoires. « Grâce au CSTB, ils pourront désormais préparer leurs plans d’adaptation au changement climatique ».

Une avancée face au défi climatique

Au-delà de l’amélioration du confort, ce nouvel outil vise à protéger les populations fragiles et à anticiper les effets d’un réchauffement climatique déjà bien visible. Pour les bailleurs sociaux, il représente un levier concret afin de prioriser les rénovations, éviter les « points chauds » et renforcer la résilience de leur patrimoine.

En conjuguant expertise scientifique et innovation numérique, le CSTB et la Banque des Territoires mettent ainsi la donnée au service d’un enjeu central : adapter durablement le parc HLM aux réalités du climat de demain.

Par Jérémy Leduc