ABB rachète le spécialiste de la domotique Eve Systems

Avec l'acquisition d'Eve Systems, la société ABB a pour ambition de devenir le leader des technologies d'électrification et d'automatisation, et de répondre à la demande croissante de modernisation des bâtiments sûrs, intelligents et durables.

ABB a annoncé l'acquisition d'Eve Systems GmbH, spécialiste de la domotique, dont le siège social se trouve à Munich.

L'objectif ? « Mettre à disposition de nos clients l’offre la plus complète et étendue de solutions intelligentes et innovantes », alors que les utilisateurs recherchent de plus en plus des produits économes en énergie.

« Les protocoles Matter et Thread dont Eve Systems est le leader, révolutionnent l’adoption des technologies résidentielles intelligentes. Elles garantissent une intégration sans faille, intuitive et sécurisée de différents appareils et services pour une gestion pratique et en toute sécurité de leur consommation d’énergie et de leur environnement », commente Mike Mustapha, président de la Division Smart Buildings d’ABB Electrification

Aider les consommateurs à gérer leur consommation énergétique

Fort de sa cinquantaine de collaborateurs, Eve Systems est un acteur majeur du nouveau standard de connectivité Matter qui, associé à la technologie sans fil Thread, permet aux produits domotiques d’être entièrement interopérables, quels que soient le fabricant et le système d'exploitation de l'utilisateur.

En équipant les produits grand public de la gamme complémentaire d'Eve System, ABB pourra ainsi fournir « plus rapidement » des logements et des bâtiments sûrs et intelligents, et aider les consommateurs à gérer leur consommation énergétique.

« Forts de notre héritage, du rythme de nos innovations et de notre marque, nous allons désormais combiner nos forces et notre expérience à la stature, la réputation et l’expertise d’ABB sur la scène internationale pour qu’Eve puisse continuer à se développer en tant que leader mondial. La transition vers des bâtiments encore plus intelligents ne fait que commencer et je suis aussi impatient de voir tout son potentiel se réaliser », déclare Jerome Gackel, PDG d'Eve Systems.

« Nos équipes d’Eve Systems ont travaillé dur pour obtenir ce statut d’entreprise innovante dans les technologies résidentielles intelligentes en relevant des défis majeurs avec l’avantage d’être les premiers. Cette acquisition vient valider les résultats que nous avons obtenus à ce jour », conclut le fondateur d’Eve Systems, Markus Fest.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Marie Gérald

Photo de une : © ABB