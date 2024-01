Bien vieillir chez soi : la domotique fait son entrée dans MaPrimeAdapt'

En permettant le financement de solutions numériques et domotiques, MaPrimeAdapt’, mise en application depuis le 1er janvier 2024, offre aux séniors et aux personnes fragiles la possibilité de vieillir chez elles en sécurité et avec un meilleur confort de vie. IGNES, l'alliance des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment, souligne une avancée.

Promesse de campagne du Président de la République, MaPrimeAdapt’ vise à soutenir financièrement les travaux d'adaptation du logement au vieillissement de la population.Parmi les catégories de travaux éligibles se trouvent les technologies favorisant les gestes domotiques récurrents, un soutien essentiel qui permet aux Français de bien vieillir chez eux, tout en allégeant la charge quotidienne de leurs proches aidants. À titre d'exemple, l'installation d'un chemin lumineux automatique pour guider la nuit réduit le risque de chute, tandis que des volets roulants et des serrures connectées simplifient les gestes de fermeture/ouverture, tout en renforçant la sécurité du logement. Ces solutions, en plus de maintenir une vie autonome, jouent un rôle important pour les aidants, en alertant en cas de situations critiques telles que fuites de gaz, consommation anormale d'eau, chaleur excessive, ou absence prolongée d'activité de leur proche. Pour être éligibles à MaPrimeAdapt’, les travaux doivent être recommandés par un « Assistant à Maîtrise d'Ouvrage » qualifié par l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), qui aura réalisé un diagnostic des besoins en travaux, en tenant compte des fragilités de la personne, avec l'intervention d'ergothérapeutes, si nécessaire. Une plus-value pour le logement Les solutions numériques et domotiques « préservent l'indépendance des occupants, simplifient leur quotidien et permettent de rassurer les proches aidants », souligne Benoît Coquart, président d’IGNES. « D’autant plus que90 % des séniors souhaitent vivre le plus longtemps possible dans le logement qu’ils occupent actuellement », rappelle l'association, citant une étude Ifop datant d'octobre 2023. Conçues avec un design prévu pour tous les âges, ces solutions peuvent également être pertinentes pour des enfants qui se lèvent la nuit, montrant ainsi que ces aménagements offrent un confort et une sécurité valables à tout âge. « Lorsqu’une personne perd en autonomie, certaines habitations où il faisait bon vivre peuvent devenir inadaptées et risquées. La pédagogie autour de ces solutions revêt une importance cruciale, car elles ont le potentiel d'améliorer significativement la qualité de vie des individus vieillissants chez eux. MaPrimeAdapt’ est un outil prometteur qui doit aider les Français à aller vers une meilleure connaissance des solutions existantes et leur permettre d’anticiper des fragilités futures », ajoute Benoit Coquart. Marie Gérald Photo de une : Adobe Stock