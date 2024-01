La domotique, partie intégrante des aides proposées par le dispositif MaPrimeAdapt’

Le dispositif d’aide MaPrimeAdapt’, en vigueur depuis le passage à l’année 2024, va permettre de subventionner les solutions domotiques et numériques. Ces dernières doivent permettre de renforcer le confort de vie et la sécurité des séniors et des personnes en situation de handicap.

Il n’y a pas que les traditionnels travaux liés à la douche ou à l’accessibilité du logement qui sont concernés par le dispositif MaPrimeAdapt’. Les solutions domotiques et numériques sont également éligibles à cette aide gérée par l’ANAH. Une bonne nouvelle pour les personnes âgées ou handicapées aux revenus modestes, qui vont pouvoir bénéficier de ces technologies dans leur logement.

Avec l’entrée en vigueur de MaPrimeAdapt’ le 1er janvier 2024, les ménages aux revenus modestes vont désormais pouvoir profiter d’aides financières pour l’installation de diverses technologies. Celles-ci ayant toutes pour but de leur faciliter la vie et d’assurer leur sécurité dans leur logement.

Alerter, simplifier, sécuriser…

À titre d’exemple, toutes personnes âgées ou handicapées éligibles à MaPrimeAdapt' peuvent désormais envisager l’installation d’un chemin lumineux qui s’allume automatiquement pour guider la nuit une personne en toute sécurité, réduisant ainsi les risques de chute. L’installation de volets roulants et de serrures connectées est également subventionnée par le dispositif. De quoi permettre leur ouverture et fermeture sans avoir à se déplacer, tout en renforçant la sécurité du logement.

Les solutions domotiques et numériques peuvent également jouer un rôle capital dans la vie des aidants familiaux. Ces derniers peuvent être alertés en cas de situations critiques telles que des fuites de gaz, une consommation anormale d’eau, une chaleur excessive au sein du logement ou encore une absence prolongée d’activité de leur proche.

L’IGNES, l’alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour le bâtiment, rappelle tout l’intérêt que peuvent représenter de tels travaux. En plus de valoriser le patrimoine des propriétaires en conférant au logement une réelle plus-value, les solutions domotiques et numériques peuvent également profiter aux enfants, en éclairant leur chemin quand ils se lèvent la nuit par exemple. De quoi mettre en valeur l’aspect non stigmatisant de tels dispositifs.

« Lorsqu’une personne perd en autonomie, certaines habitations où il faisait bon vivre peuvent devenir inadaptées et risquées. Les solutions numériques et domotiques répondent aux défis du bien vieillir : elles préservent l’indépendance des occupants, simplifient leur quotidien et permettent de rassurer les proches aidants. La pédagogie autour de ces solutions revêt une importance cruciale, car elles ont le potentiel d’améliorer significativement la qualité de vie des individus vieillissants chez eux. MaPrimeAdapt’ est un outil prometteur qui doit aider les Français à aller vers une meilleure connaissance des solutions existantes et leur permettre d’anticiper des fragilités futures », explique Benoît Coquart, président d’IGNES.

Jérémy Leduc

