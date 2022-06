La smart home séduit de plus en plus de Français selon une étude Resideo

Resideo, le fabricant mondial de solutions de confort et de sécurité pour les environnements résidentiels, a souhaité mener une étude en avril dernier, intitulée « Les Français et la rénovation de leur logement ». Réalisé auprès de 1 044 personnes en association avec OpinionWay, ce sondage a pour objectif de comprendre le rapport des Français à leur logement et aux systèmes intelligents dans la maison.

Dans un contexte où la prise de conscience environnementale ainsi que la hausse significative des prix de l’énergie ont participé à faire évoluer les mentalités des Français, la rénovation des logements est plus que jamais d’actualité.

En effet, si presque 9 Français sur 10 déclarent aimer leur logement, près de 57 % d’entre eux souhaitent investir pour le rendre encore plus agréable à vivre. « Les investissements liés à une réduction de la consommation d’énergie sont d’actualité, portés par la hausse du prix de l’énergie et la volonté de réduire son empreinte écologique », explique Thierry Benoliel, Country Manager France chez Resideo.

L’étude Resideo montre ainsi que ce sont désormais 40 % des Français qui ont effectué ou qui prévoient des travaux, en vue d’améliorer la performance énergétique ou l’isolation thermique de leur foyer. C’est alors la troisième raison pour laquelle ils vont effectuer des travaux dans leur domicile, suivi de près par la rénovation du système de chauffage (35 %). Ces travaux de rénovation sont par ailleurs souvent en lien avec la mise en place de solutions de domotique. Des solutions qui trouvent progressivement leur place au sein des foyers français.

La domotique gagne du terrain dans les logements des Français

Bien qu’aujourd’hui seulement entre 3 % et 12 % des Français ont un système domotique déjà installé dans leur habitation, l’intérêt de la population pour ces dispositifs est croissant. L’étude montre en effet que ce sont pas moins de 28 % des Français qui souhaitent installer un système domotique dans leur logement, avec en tête plus de 38 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans, qui ont l’ambition d’installer au moins un système de maison intelligente dans leur foyer.

La « Smart Home » ou « maison intelligente » en français, séduit donc de plus en plus de Français, puisque ce sont 17 % des Français, tous âges confondus, qui souhaiteraient s’équiper de systèmes intelligents dédiés au chauffage. Les équipements d’alarme et de sécurité, ainsi que les dispositifs d’éclairage et de luminosité arrivent en deuxième position, avec 15 % chacun. La gestion de l’eau par des systèmes domotiques intéresse quant à elle 11 % des Français.

« Le souhait des Français de réaliser des travaux est bien réel. Marques et professionnels des travaux doivent travailler main dans la main pour offrir un service de confiance et de qualité capable de répondre aux besoins des consommateurs. Les installations domotiques sont de plus en plus demandées, bien qu’il persiste un besoin d’éducation et d’accompagnement du marché », souligne Thierry Benoliel.



Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock