Formation : un nouveau campus dédié à la domotique

Dans un contexte de développement de la smart home, le CCCA-BTP, le réseau Ducretet, et le BTP CFA Gironde, ont inauguré, ce mardi 16 novembre, le nouveau campus Électricité et Environnements Connectés, situé à Mérignac, en Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier rassemble les filières dédiées à la smart home et à la smart city, regroupant les métiers de l'électricité, de la gestion de l'énergie, de la vente, et de la réparation.

Ce mardi 16 novembre était inauguré le Campus Électricité et Environnements Connectés, créé par le BTP CFA Gironde et le CFA Ducretet Nouvelle-Aquitaine, et situé à Mérignac.

Ce nouveau campus, d'une surface de 950 m2, rassemble les filières de formation dédiées à la smart home et à la smart city, pour répondre au contrat stratégique de la filière de l'infrastructure numérique, et aux nouveaux besoins en matière de formation à la gestion intelligente des bâtiments.

Il réunit aussi bien les métiers de l'électricité, de la gestion de l'énergie, et de la connectivité, que ceux de la vente et de la réparation de biens techniques de l'habitat, « pour développer une approche plus collaborative et plus connectée ».

Les méthodes pédagogiques privilégient la pratique, avec des mises en situation, des expérimentations, et le recours à la réalité vituelle. Les apprentis travaillent sur des maquette dédiées aux raccordements, aux installations et aux configurations, pour reproduire les différentes pièces de l'habitat et programmer des scénarios automatisés, notamment en matière d'ouvrants, d'éclairage et de sécurité.

Les apprentis s'entraînent sur des logiciels multi-marques et multi-protocoles, utilisés par les professionnels du bâtiment.

À noter que les séquences de formation sont captées sous forme de vidéos pour permettre aux apprentis de les suivre à distance.

Pour la création de ce campus, le réseau Ducretet a contribué à hauteur de 525 000 €. Le BTP CFA Gironde a de son côté apporté 285 000 €, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 405 000 €, et le CCCA-BTP, 255 000 €.

Le comité pour l'apprentissage dans le BTP a par ailleurs favorisé le développement de la certification professionnelle de niveau 4 « Technicien services de la maison connectée » du réseau Ducretet.

Claire Lemonnier