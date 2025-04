La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, s'est engagée depuis 2019 dans la reconversion de l'ancien immeuble de la Cour Régionale des Comptes de Strasbourg en résidence étudiante sociale de 57 logements. La livraison est prévue fin 2024.

L’ancien siège de la Chambre Régionale des Comptes d’Alsace, situé dans l’hypercentre de Strasbourg, au 14 rue du Faubourg de Pierre, est en train de se transformer en une nouvelle résidence étudiante, composée de 57 logements.

Une transformation signée par le bailleur Domial, filiale d'Action Logement, et LaMa architectes, Ballast architectes, ainsi que la MGEL logement et de BOMA. « Dans une région où le foncier se fait rare, la FTI s'aligne sur l'élan de redynamisation territoriale mené par la collectivité. L’impératif de reconstruction de la ville sur la ville s'accorde avec les défis de décarbonation au cœur de notre stratégie », déclare Katelle Le Guillou, directrice générale de la FTI.

Panneaux photovoltaïques, végétalisation, ossature bois...

Ce projet, prévu pour être livré fin 2024, s'inscrit dans une démarche de qualité à plusieurs niveaux, notamment dans la mixité programmatique. En effet, en plus des logements étudiants, l'espace de la Cour Régionale des Comptes accueillera également 600 m2 de bureaux et de co-working en rez-de-chaussée.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à l'aspect écologique du projet. L'extension en ossature bois sur la toiture terrasse, ainsi que l'aménagement des combles, permettront la création de six logements supplémentaires. De plus, des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits pour la production électrique, et des espaces verts seront intégrés au projet, avec une végétalisation de la toiture et des zones plantées dans la cour.

L’objectif : atteindre un coefficient de biotope de 17 %, dépassant largement les standards du Plan Local d'Urbanisme (PLU), et visent à obtenir le label NF Habitat Haute Qualité Environnementale (HQE).

Par ailleurs, sur les 521 tonnes de déchets prévus à évacuer, près de 30 tonnes de matériaux seront conservées et réutilisées dans le cadre de la rénovation ou vendues à des filières spécialisées dans le réemploi. De plus, une part importante des matériaux utilisés sera biosourcée, souligne la filiale d'Action Logement, dans un communiqué.

Dans le cadre de l'appel à projet « Soutien aux opérations de production et de réhabilitation présentant un niveau d'ambition renforcée » lancé par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, une subvention totale de 510 000 € a été accordée pour l'ensemble des 57 logements.

Il faut dire que la ville alsacienne se dépasse en matière de politique de logement et d'urbanisme, avec un projet de quartier participatif dans les tuyaux depuis avril 2023.

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock