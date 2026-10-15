Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Camille Tubiana proposée à la direction générale de l’ANRU par Emmanuel Macron

Urbanisme
Publié le 15 octobre 2026 à 11h25, par Nils Buchsbaum
Emmanuel Macron propose Camille Tubiana pour diriger l’ANRU, l’établissement public chargé de piloter la rénovation urbaine des quartiers prioritaires.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Emmanuel Macron propose de nommer la préfète Camille Tubiana à la direction générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a annoncé l’Élysée mercredi 14 octobre. Cette nomination doit encore être soumise au vote des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Depuis vingt ans, l’ANRU intervient sur la rénovation des quartiers populaires, en agissant notamment sur le logement, les espaces publics, les équipements scolaires, les crèches, les commerces et le développement de l’activité économique. L'agence était, jusqu'au 2 octobre 2026, dirigée par Anne-Claire Mialot, désormais directrice générale de CDC Habitat.

 

Un parcours entre administration et cabinets ministériels

 

Depuis 2024, Camille Tubiana occupe les fonctions de directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide). Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle a également exercé des responsabilités dans plusieurs cabinets ministériels et dans le secteur privé.

Elle a notamment été directrice de cabinet de la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, puis directrice adjointe de cabinet du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

De février 2021 à juillet 2022, elle a exercé les fonctions de préfète déléguée pour l’égalité des chances dans le département du Nord. À ce titre, elle a défini et piloté les dispositifs de la politique de la ville, couvrant notamment l’éducation, l’emploi, la rénovation urbaine, la santé, l’hébergement d’urgence, la lutte contre la radicalisation et la lutte contre les discriminations.

 

Avec AFP

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.