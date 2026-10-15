Emmanuel Macron propose Camille Tubiana pour diriger l’ANRU, l’établissement public chargé de piloter la rénovation urbaine des quartiers prioritaires.

Emmanuel Macron propose de nommer la préfète Camille Tubiana à la direction générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a annoncé l’Élysée mercredi 14 octobre. Cette nomination doit encore être soumise au vote des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Depuis vingt ans, l’ANRU intervient sur la rénovation des quartiers populaires, en agissant notamment sur le logement, les espaces publics, les équipements scolaires, les crèches, les commerces et le développement de l’activité économique. L'agence était, jusqu'au 2 octobre 2026, dirigée par Anne-Claire Mialot, désormais directrice générale de CDC Habitat.

Un parcours entre administration et cabinets ministériels

Depuis 2024, Camille Tubiana occupe les fonctions de directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide). Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle a également exercé des responsabilités dans plusieurs cabinets ministériels et dans le secteur privé.

Elle a notamment été directrice de cabinet de la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, puis directrice adjointe de cabinet du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

De février 2021 à juillet 2022, elle a exercé les fonctions de préfète déléguée pour l’égalité des chances dans le département du Nord. À ce titre, elle a défini et piloté les dispositifs de la politique de la ville, couvrant notamment l’éducation, l’emploi, la rénovation urbaine, la santé, l’hébergement d’urgence, la lutte contre la radicalisation et la lutte contre les discriminations.

Avec AFP