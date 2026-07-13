À Reims, Joris Ide rénove la façade acier de la Tour des Argonautes

Une rénovation ambitieuse pour un bâtiment emblématique de Reims

Construite en 1972 au cœur du quartier des Châtillons, la Tour des Argonautes constitue l'un des symboles architecturaux de Reims. Dominant la ville avec ses 50 mètres de hauteur, elle fait aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation complète visant à répondre aux exigences actuelles en matière de confort, d'efficacité énergétique et de qualité architecturale.

L'opération poursuit un double objectif : préserver l'identité forte du bâtiment tout en lui offrant une nouvelle expression architecturale capable d'accompagner la transformation du quartier. Cette rénovation doit également permettre d'obtenir le label BBC Effinergie Rénovation avec une amélioration significative des performances énergétiques, faisant évoluer le bâtiment d'une étiquette énergétique D vers une classe B.

Une façade repensée pour renforcer l'identité architecturale

Imaginée par Haïku Architecture, la nouvelle enveloppe du bâtiment redéfinit entièrement la lecture de la tour. Le travail sur les volumes, les joints verticaux, les nez de dalle et les matériaux crée une façade plus élancée, rythmée et contemporaine.

Les teintes sélectionnées évoquent les mosaïques historiques du quartier tout en soulignant la silhouette caractéristique de l'édifice. Cette nouvelle composition conforte le rôle de la Tour des Argonautes comme véritable signal urbain dans le paysage rémois.

Joris Ide apporte son expertise des façades acier architecturales

Pour cette rénovation de grande hauteur, Joris Ide a fourni les profils de façade JI Sonora 25 Vario 11, une solution en acier nervuré à fixations apparentes particulièrement adaptée aux projets architecturaux exigeants.

Au total, près de 4 700 m² de façade ont été rénovés, comprenant environ 2 500 m² de panneaux aluminium composite et 2 220 m² de tôles profilées acier Joris Ide.

Grâce à leur relief marqué, ces profils participent pleinement à la nouvelle identité visuelle du bâtiment. Ils apportent texture, profondeur et rythme à la façade tout en offrant les qualités de durabilité, de résistance et de précision de mise en œuvre attendues sur ce type d'ouvrage.

Un chantier technique réalisé en site occupé

La rénovation des façades a été conduite par Soprema Entreprises – agence de Reims dans des conditions particulièrement exigeantes. Les travaux ont été réalisés en présence des habitants, avec une intervention progressive par pans de façade et l'utilisation de plateformes élévatrices à mâts.

Après la dépose des anciens parements, une nouvelle enveloppe a été mise en œuvre comprenant :

une ossature métallique ;

une isolation thermique par l'extérieur en laine de roche de 160 mm ;

des parements en aluminium composite ;

les profils acier architecturaux Joris Ide.

Afin de garantir une parfaite précision d'exécution, l'ensemble des façades a été numérisé avant fabrication. Les éléments acier ont ensuite été livrés prédécoupés et prépercés, facilitant leur installation sur chantier et réduisant les délais de pose.

Le bardage acier, un levier de la rénovation énergétique des bâtiments

Au-delà de son apport esthétique, cette réalisation illustre le rôle croissant des solutions acier dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments collectifs.

Associés à une isolation performante, les profils de façade Joris Ide permettent de conjuguer :

amélioration des performances thermiques ;

durabilité de l'enveloppe ;

liberté architecturale ;

rapidité de mise en œuvre ;

faible maintenance.

Autant d'atouts qui répondent aux enjeux actuels de rénovation du parc immobilier existant.

Une référence pour les projets de réhabilitation en France

Avec la rénovation de la Tour des Argonautes, Joris Ide démontre une nouvelle fois sa capacité à accompagner les architectes, entreprises et maîtres d'ouvrage sur des projets complexes mêlant architecture, performance énergétique et rénovation en site occupé.

Cette réalisation constitue désormais une référence en matière de bardage acier architectural, illustrant la contribution des solutions métalliques à la transformation durable des bâtiments résidentiels de grande hauteur et à la requalification des quartiers urbains.

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