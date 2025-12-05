Deux ans après le lancement du programme « Quartiers de demain », les lauréats du concours d’architecture ont été révélés. 10 équipes de d'architectes, urbanistes et paysagistes mandatées aux quatres coins de la France.

En juin 2023, Emmanuel Macron a lancé le programme « Quartiers de demain ». Le but : «inventer une nouvelle cité radieuse », a exposé le président de la République.

«L'idée de cette grande consultation internationale était d'identifier dix quartiers sur lesquels on allait travailler sur le qualitatif, dans le domaine architectural, environnemental, travailler sur le beau (...) pour en faire de véritables laboratoires d'amélioration du cadre de vie des habitants », a rappelé l'Élysée lors d'un point presse le 2 décembre.

En découle un concours d’architecture, dont les dix lauréats ont été révélés la Cité de l’architecture à Paris.

Au total, 30 équipes d’architectes se sont penchées sur des quartiers répartis entre zones urbaines et semi-rurales. 216 jurys citoyens ont également pris part aux projets.

Des projets répartis aux quatre coins de la France

Voici les cabinets d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes mandatés pour les dix projets de quartiers prioritaires de la ville identifiés en novembre 2024 :

La Soda mènera la restructuration de l’immeuble Langevin au quartier Grâce de Dieu, à Caen (Calvados) ;

mènera la restructuration de l’immeuble Langevin au quartier Grâce de Dieu, à Caen (Calvados) ; L’agence Base sera assignée à l’aménagement de la Plaine Pasteur au quartier Europe-Schweitzer à Colmar (Haut-Rhin) ;

sera assignée à l’aménagement de la Plaine Pasteur au quartier Europe-Schweitzer à Colmar (Haut-Rhin) ; H2O gérera la réhabilitation d’une chaufferie du quartier – datée du XXème siècle -, au quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne), pour le transformer en centre culturel ;

gérera la réhabilitation d’une chaufferie du quartier – datée du XXème siècle -, au quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne), pour le transformer en centre culturel ; La rénovation et l’extension d’un pôle éducatif au quartier des Templiers de Coulommiers (Seine-et-Marne) ont été confiées à Cathrin Trebeljahr ;

; Raum404 et Estran collaboreront sur l’immeuble de bureaux « Laffite », situé dans le quartier des Sablons au Mans (Sarthe). Le but : réinventer son rez-de-chaussée commercial et aménager des espaces publics attenants ;

et collaboreront sur l’immeuble de bureaux « Laffite », situé dans le quartier des Sablons au Mans (Sarthe). Le but : réinventer son rez-de-chaussée commercial et aménager des espaces publics attenants ; L’ Atelier du Rouget Simon Teyssou et associés se penchera sur la ville de Lodève (Hérault), où les berges de la Lergue et la Soulondres doivent être aménagées, tandis qu’une salle de spectacle sera créée dans un ensemble patrimonial ;

se penchera sur la ville de Lodève (Hérault), où les berges de la Lergue et la Soulondres doivent être aménagées, tandis qu’une salle de spectacle sera créée dans un ensemble patrimonial ; À Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), Topotek 1 prévoit une refonte paysagère, une renaturation de cours d'eau du Riou ainsi qu’une diversification des usages au parc des sports et loisirs de la Ponsonne ;

prévoit une refonte paysagère, une renaturation de cours d'eau du Riou ainsi qu’une diversification des usages au parc des sports et loisirs de la Ponsonne ; L’ Atelier Marion Talagrand pilotera la création d’une coulée verte au quartier marseillais (Bouches-du-Rhône) du Petit Séminaire ;

pilotera la création d’une coulée verte au quartier marseillais (Bouches-du-Rhône) du Petit Séminaire ; Le quartier de Saige de Pessac (Gironde) accueillera Dominique Perrault Architecture pour la réhabilitation de sa Tour 08, dans le but de la rendre réplicable et d’aménager une coulée verte reliant le centre-ville au domaine universitaire ;

pour la réhabilitation de sa Tour 08, dans le but de la rendre réplicable et d’aménager une coulée verte reliant le centre-ville au domaine universitaire ; Lab705 se chargera de l’aménagement des espaces publics d’un écoquartier patrimonial et réfléchira sur la réhabilitation des tours de la résidence Ardenne.

« Depuis les années 1980 avec "Banlieues 89" porté par Roland Castro, c'est la première fois qu'une compétition internationale d'architecture (...) pour les quartiers populaires est lancée en France», soutient l’Élysée.

Lancement du chantier au 1er semestre 2027

Ces derniers « montrent que la politique de la ville, ce ne sont pas seulement des quartiers de grands ensembles, mais aussi des quartiers de petites villes ou de villes moyennes », expose Jean-Baptiste Marie, directeur général du GIP Europe des projets architecturaux et urbains (Epau), aux manettes de la consultation.

Les chantiers concernés reflètent une volonté d’Emmanuel Macron de « valoriser le déjà-là » et d'« en finir avec la politique de la table rase (...) qui peut être très traumatisante pour les habitants ».

Pour élaborer trois projets architecturaux sur chaque site, une enveloppe de 450 000 euros a été déployée. Chaque opération sera financée conjointement par l’État et les collectivités. Date de mise en chantier : premier semestre 2027.

