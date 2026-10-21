Les projets primés portent sur des enjeux variés, de la lutte contre les îlots de chaleur à la réhabilitation de bâtiments délaissés dans les territoires ruraux.

Neuf équipes et professionnels ont été distingués lors de la 11ᵉ édition du Palmarès des jeunes urbanistes. Réuni le 1ᵉʳ octobre 2026 à l’initiative du ministère de la Ville et du Logement, le jury a retenu neuf lauréats parmi 42 candidatures. La remise des prix est prévue le 17 décembre.

Créé en 2005 et organisé tous les deux ans, ce prix récompense des démarches professionnelles jugées novatrices dans le domaine de l’urbanisme. L’édition 2026 intervient dans le cadre d’une réforme des prix de l’urbanisme, destinée notamment à « valoriser les meilleurs savoir-faire de la fabrique urbaine et approfondir les synergies entre les pratiques et avec les territoires », peut-on lire dans le communiqué diffusé par le ministère de la Ville et du Logement.

Trois territoires retenus pour des ateliers expérimentaux

La réforme prévoit notamment l’organisation de « workshops territoriaux », conduits par de jeunes urbanistes. Trois premières sessions doivent se tenir en novembre 2026 : à Nîmes (Gard), sur les aménagements de transition et la gestion urbaine du quartier prioritaire de Valdegour ; à Lanester (Morbihan), autour du renouvellement du parc d’activités du Rohu ; et à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), sur la revitalisation du centre-bourg.

Le Grand Prix de l’urbanisme et le Palmarès des jeunes urbanistes seront désormais attribuées en alternance. Les lauréats du Grand Prix auront aussi une mission de parrainage auprès des jeunes professionnels. Sabine Barles, distinguée en 2025, et Claire Schorter, lauréate en 2024, accompagneront ainsi la promotion 2026, notamment lors des ateliers territoriaux.

Qui sont les neuf lauréats du Palmarès 2026 ?

Les neuf lauréats couvrent des champs variés, de l’adaptation des villes aux fortes chaleurs à la revitalisation des campagnes, en passant par la transformation des espaces publics et les nouvelles méthodes de concertation.

Approch.e.s ! : des espaces publics plus égalitaires

« Approche.s ! allie recherche théorique et action concrète, audacieuse et joyeuse, s’attachant à corriger les inégalités sociales, de genre et intergénérationnelles dans les espaces publics. Leur méthode repose sur des diagnostics sociologiques précis et des prototypes co-construits avec les habitants. Leur démarche, à la fois documentée et inventive contribue à faire émerger ces enjeux dans la commande publique. »

Atelier CLAP : le paysage comme outil d’action

« À l'équilibre entre les réalités sociales, économiques et écologiques des territoires, l’atelier CLAP transforme le projet en processus continu. Leur méthode fait du plan-guide un outil démocratique évolutif. L’atelier CLAP intervient avec des moyens limités pour activer des potentiels locaux des territoires et des paysages. Dans une approche frugale et collaborative, l’atelier travaille la soustraction comme véritable projet. »

Atelier Incipit : Cultiver le « faire » et le « faire fiction »

« L’Atelier Incipit pratique un urbanisme narratif et prospectif, mêlant des résidences sur site, des collaborations interdisciplinaires (artisans, chercheurs, archives locales) et des fictions urbaines. Leur approche, sensible, interroge les enjeux contemporains à travers des récits et scénarios. Les crises territoriales deviennent alors des opportunités créatives, avec une attention particulière aux liens sociaux et aux échelles, du local au territorial. »

Clément Gaillard : Adapter les villes à la chaleur

« Clément Gaillard pratique un urbanisme bioclimatique, proposant des solutions patrimoniales et low-tech pour adapter les territoires aux défis climatiques. Ses travaux s’appuient sur la réactivation d’espaces délaissés et la promotion de matériaux locaux et de techniques passives (ventilation naturelle, inertie thermique), mettant en lumière des alternatives sobres pour répondre aux enjeux de résilience des modèles urbains. »

Lafayette Architectes Urbanistes : Agence d’architectes-urbanistes de Paris à Cayenne

« Lafayette Architectes Urbanistes est une agence d’architecture et d’urbanisme associant l’expertise à une approche terrain, forgée en Guyane. Leur méthode articule diplomatie territoriale et action immédiate. Des solutions concrètes sont testées comme démonstrateurs pour des transformations plus larges. Laboratoire des défis urbains futurs, leur travail guyanais développe des solutions bioclimatiques vernaculaires intégrant les savoirs locaux pour s’adapter aux contextes extrêmes. »

LUP - Laboratoire d'Urbanisme Pluriel : l’urgence rurale comme terrain d’action

« Le LUP se distingue par un engagement auprès des territoires ruraux. Leur approche combine expertise technique, juridique et avec la participation citoyenne pour outiller durablement les territoires, et sécuriser foncièrement et juridiquement les projets. Leur méthode repose sur des résidences longues pour comprendre les enjeux locaux, suivies d’une ingénierie transmise aux acteurs territoriaux. »

Marginal.e : le projet comme outil de médiation entre acteurs, ressources et temporalités

« Marginal.e explore les territoires en marge (centres commerciaux, infrastructures routières, lotissements) à travers une pratique interdisciplinaire et multiscalaire. L’approche questionne les pratiques urbaines établies en se concentrant sur des espaces souvent négligés. Développant des intuitions originales sur l’exercice de l’urbanisme, Marginal.e s’appuie sur des collaborations variées et une attention aux échelles multiples pour révéler des potentiels insoupçonnés. »

Otopo : Association d’urbanisme, programmation, concertation, expérimentation et recherche

« Otopo de distingue par une pratique hybride associant des missions conventionnelles, et un pôle engagé autonome et bénévole, dédié à des projets prospectifs. Avec une posture forte et une porosité assumée entre métier et engagement, le collectif conçoit des solutions indépendantes de toute logique marchande, toujours dans une réponse à l’urgence climatique. Otopo s’inscrit avec énergie dans une pluridisciplinarité nourrie par la recherche et une collaboration étroite avec les habitants. »

Villages Vivants : quand la finance solidaire réinvente les campagnes

« Villages Vivants est une foncière solidaire qui achète, réhabilite et réactive des biens immobiliers devenus invisibles dans les territoires ruraux. L’approche est opérationnelle et repose sur des outils concrets : montages financiers agiles pour lever des fonds, ingénierie légère pour réhabiliter à moindre coût, médiation pour fédérer élus et porteurs de projets. La foncière combine l’agilité d’un opérateur financier à l’action d’un ensemblier territorial, travaillant à rebours de la chaine classique, elle recrée du lien, de l’activité et de la centralité. »



Un jury composé de professionnels et d’élus



Présidé par Philippe Mazenc, directeur de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, le jury réunit quatorze membres issus des services de l’État, des collectivités, de la recherche, de l’architecture, du paysage et de la presse spécialisée.



Les membres du jury sont :

Mohamed AMRI, chef d’unité à la Direction départementale des territoires du Gard ;

Sabine BARLES, enseignante-chercheuse, Grand prix de l’urbanisme 2025 ;

Lionel CAUSSE, député des Landes ;

Thierry CHATELAIN, directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ;

Cécile GALLIEN, Maire de Vorey ;

Sophie GENTIL, directrice de la Fédération nationale des CAUE ;

Delphine GERBEAU, journaliste spécialisée à la Gazette des communes ;

Sylvanie GRÉE, paysagiste, fondatrice D'ici là ;

Sylvain GRISOT, fondateur de Dixit.net ;

Charles-Edouard HENRY, chef du service urbanisme habitat et constructions de la Direction départementale des territoires de Haute-Saône ;

Christine LECONTE, directrice de l'ENSA Paris Belleville ;

Magali PINON-LECONTE, sous-directrice de l'architecture et de la qualité de la construction et du cadre de vie, Ministère de la Culture ;

Adèle SORGE, associée, Tout Terrain, Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024.

