Maisons en A près d’Albi : une couverture acier Joris Ide au design joint debout
Un chantier d’autoconstruction partagé en vidéo
Installé dans la région d’Albi, le projet d’Aladdin Jammal prévoit trois maisons en A destinées à l’accueil de vacanciers. Le vidéaste et passionné d’autoconstruction raconte l’avancement des travaux à sa communauté sur YouTube, en montrant les étapes de réalisation et les choix techniques.
Cette nouvelle phase prolonge une première collaboration avec Joris Ide : pour le bureau d’accueil de 21 m² construit sur le site, Aladdin avait retenu les panneaux de toiture isolés JI Roof 1000. Pour les trois maisons, il se tourne vers la tôle de toiture acier JI 38-525-1050.
Des tôles adaptées aux fortes pentes
Sur une maison en A, la toiture structure presque à elle seule la silhouette du bâtiment. Le JI 38-525-1050 reprend les lignes d’une couverture traditionnelle à joint debout, tout en apportant les avantages d’un profil acier : portées importantes et pose rapide sur chantier.
Les éléments peuvent être fournis jusqu’à 13,6 mètres de longueur, pour dessiner des pans de toiture aux lignes continues. Aladdin a également choisi le revêtement Grandem 40 µ, apprécié pour sa finition contemporaine, sa résistance à la corrosion et ses propriétés antidérapantes.
Une solution qui dépasse l’habitat de loisirs
Adapté au neuf comme à la rénovation, ce profil trouve aussi sa place sur des bâtiments résidentiels, collectifs, agricoles ou professionnels. Il convient notamment aux espaces non isolés et peut être associé au panneau isolé JI Vieo Roof 1050 lorsque le projet requiert une meilleure performance thermique.
À travers cette réalisation filmée, les professionnels peuvent découvrir un exemple concret de choix de couverture acier pour une architecture à forte pente.
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