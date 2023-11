Face à la crise du logement, l’aménagement du territoire peut être une solution

Le groupe SCET a publié un livre blanc intitulé « Aménager le territoire pour répondre à la crise du logement ». Celui-ci stipule qu’une approche via l’aménagement du territoire permettrait de répondre à une partie du besoin en logements, au-delà des mesures fiscales et subventionnelles, comme des contraintes réglementaires.

Timothée Hubscher et Marie-Odile Farineau, à l’origine de la publication d’un livre blanc intitulé « Aménager le territoire pour répondre à la crise du logement », semblent avoir une partie de la solution pour endiguer la crise du logement, qui touche le pays depuis de nombreux mois maintenant.

Les deux auteurs, accompagnés dans leur rédaction et leurs analyses par Chloé Vergues, ont délivré un livre d’une douzaine de pages qui, en plus d’offrir des pistes de réflexion pour venir à bout de la crise actuelle, dresse un rapide portrait de la situation du logement dans le pays.

Publié le 5 octobre à l’occasion du Congrès USH, le livre est disponible gratuitement et s’adresse à tout acteur concerné par ces problématiques.

Les causes, les disparités, et les solutions

La crise Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation ou encore la fin de l’aménagement par extension urbaine - au profit de la densité urbaine - sont autant de sujets abordés dans ce livre, et autant de causes qui expliquent la crise dans le pays.

Après avoir fait l’autopsie de la situation immobilière dans l’Hexagone, les auteurs abordent l’hétérogénéité de ces enjeux sur le territoire métropolitain. Un décalage fort est en effet constaté le plus souvent entre le volume des besoins en logements, majoritairement recensés dans les grandes métropoles et principaux bassins d’emploi, et le volume de la vacance dans le parc existant, plutôt dans les territoires moins tendus.

Les recherches ont par la suite amené les auteurs à repérer plusieurs zones sous tension, mais pour lesquelles des solutions existent à portée de main. Par exemple, les métropoles de Rennes, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes, qui sont sujettes à de grosses pressions, se situent près de la ville de Redon, territoire qualifié comme étant à potentiel par le livre blanc.

Enfin, le livre blanc se clôture sur une liste d’actions fortes à mener sur les territoires « à potentiel ». D’après les recherches menées par les auteurs, ces actions pourraient permettre la création d’environ 320 000 nouveaux logements.

Pour retrouver l’intégralité de ce livre blanc, c’est ici.

Jérémy Leduc

