Les permis de construire en hausse de 3,1 % en 2022

La fin d’année 2021 avait été marquée par un net rebond des demandes d’autorisations avant l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). En 2022, les instructions se sont poursuivies, et l’aide temporaire à la construction durable a reboosté les demandes d’autorisation pour les logements collectifs jusqu’au mois d’août.

Un pic a ainsi été enregistré en août, avec 522 800 permis delivrés sur un an. Ce nombre élevé pouvant s’expliquer par cette aide ide à la construction durable, accordée par les communes jusqu’en août dans le cadre du plan de relance.

« Ces hausses exceptionnelles, liées à des comportements d’anticipation, ont eu pour contrepartie de fortes baisses des autorisations dans les mois qui ont suivi », explique le ministère de la Transition écologique.

Ainsi, une première baisse a été enregistrée pour les permis de construire en fin d’année 2022, avec -13,2 % entre août et octobre par rapport aux trois mois précédents.

-30,4 % pour les permis de construire au dernier trimestre 2022

Le dernier bilan du ministère de la Transition écologique montre que le nombre d’autorisations a de nouveau fortement chuté au dernier trimestre 2022, avec -30,4 % par rapport au trimestre précédent. Dans le détail, les permis pour des logements individuels baissent de -15,4 %, et ceux pour des logements collectifs et en résidence chutent de -43,6 %.

« La chute des permis de construire au 4e trimestre 2022 n'augure rien de bon pour l'avenir : le secteur de l'immobilier neuf est actuellement durement éprouvé, alors que les ménages ont toujours besoin de se loger », a réagi Pascal Boulanger, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI).

Les mises en chantier se redressent en revanche, avec +4,8 % par rapport aux trois mois précédents. Les logements collectifs ou en résidence enregistrent +6,5 %, et les logements individuels, +2,5 %

Bilan : en 2022, 482 200 autorisations ont été délivrées, soit +3,1 % par rapport à 2021, qui avait déjà enregistré une hausse de +3 % par rapport à 2019 - année d’avant-crise.

Dans le détail, on note un rebond de permis pour les logements en résidence (+13,1 %), les logements collectifs ordinaires (+11,6 %), et les logements individuels groupés (+9,9 %). Seuls les logements individuels purs enregistrent une baisse de -13,6 %.

Côté mises en chantier, leur nombre atteint 376 200 en 2022, soit -3,7 % par rapport à 2021, et moins qu’avant la crise sanitaire. La tendance est inverse à celle des permis de construire, puisque seuls les logements individuels purs enregistrent une hausse de +2,6 %. Les logements individuels groupés, les logements en résidence, et les logements collectifs ordinaires baissent en revanche, avec respectivement de -2,4 %, -5,7 %, et -7,6 %.

D’un point de vue régional, les permis de construire ont augmenté de plus de 10 % dans les Hauts-de-France, le Grand Est, et la Corse ces douze derniers mois, mais ont baissé de plus de 10 % en Bretagne.

Les mises en chantier ont quant à elles augmenté de plus de 10 % en Normandie et dans le Centre-Val de Loire, mais ont baissé de plus de 10 % en Corse et en Île-de-France.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock