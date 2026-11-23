Grand Paris Express : la mise en service de la ligne 18 « compromise »
Initialement attendu pour décembre 2026, le démarrage du premier tronçon de la ligne 18 du Grand Paris Express, reliant Massy-Palaiseau à Christ de Saclay, pourrait être retardé. C'est ce qu'annonce ce lundi 23 novembre, la présidente d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse.
Dans un communiqué, l'intéressée fait état d'une mise en service « très compromise parce qu'en termes d'exploitation et de sécurité, le compte n'y est pas ».
Valérie Pécresse réclame une réunion « pour avoir des réponses »
« Les deux mois de marche à blanc qui sont nécessaires pour une ouverture dans de bonnes conditions n'ont toujours pas commencé », abonde-t-elle.
Le doute planait parmi les acteurs du projet. La première étape de démarrage devait démarrer début 2026, avant d'être reportée à la rentrée, puis avant la fin de l'automne.
« Cette situation n'a que trop duré et je demande une réunion avec l'ensemble des acteurs pour avoir des réponses», commente Mme Pécresse, en pointant du doigt le géant du ferroviaire Alstom, qui « doit trouver des solutions pour fiabiliser son logiciel ».
Quatre futurs lignes de métro du réseau Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18) doivent interconnecter après 2031 toutes les banlieues entre elles. La ligne 18 doit relier Christ de Saclay à Versailles-Chantiers, d'ici 2030. Le tronçon comprend une desserte à Guyancourt, dont l'aménagement de la gare a été confié à Léon Grosse.
Avec AFP
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