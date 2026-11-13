L'État et SNCF Réseau ont scellé un contrat pour moderniser les voies ferrées. Sur la table : 4,5 milliards d'euros par an consacrés à leur régénération, dont une partie financée par les CEE.

Ce jeudi 12 novembre, à Trappes (Yvelines) — où se déroule un chantier de renouvellement des rails entre Clamart et Trappes —, l'État et SNCF Réseau — gestionnaire des 28 000 kilomètres de voies ferrées en France — ont signé un « contrat de performance ». Un accord qui les engage dans l'entretien et la réfection du réseau vieillissant, d'ici 2033.

Augmenter de 25 % le trafic ferroviaire

Pour rappel, la conférence « Ambition France Transports » a préconisé, en juillet 2025, 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le réseau ferroviaire.

Le contrat scellé prévoit d'augmenter de 50 % les dépenses de régénération du réseau, qui reviennent à un budget de 4,5 milliards d'euros par an (contre 3 milliards jusqu'à présent). Le but : augmenter de 25 % le trafic ferroviaire. Soit faire circuler 800 000 trains à grande vitesse, trains régionaux et trains de fret en plus par an d'ici 2033, par rapport à 2024, année de référence de l'accord, négocié depuis environ trois ans entre les parties.

Dans un message publié sur Facebook, le ministre des Transports Philippe Tabarot évoque « 1 000 kilomètres de voies renouvelées chaque année, une signalisation modernisée et des infrastructures mieux adaptées au changement climatique ».

« La signature du contrat intervient après une large phase de concertation engagée début juin auprès d’un nombre important d’acteurs du système ferroviaire (ART, autorités organisatrices de la mobilité, entreprises ferroviaires de voyageurs et de fret, …) », apprend-on dans un communiqué des ministères de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.

« Le réseau, c'est la mère des batailles », a affirmé lors de la signature, Jean Castex, PDG de la SNCF. La mère des batailles pour la sécurité des passagers, comme pour la protection des voies contre le changement climatique. « S'il n'y a pas de réseau résilient, il n'y a pas de circulation ferroviaire », insiste celui qui a été Premier ministre de juillet 2020 à mai 2022, en prenant l'exemple de l'Espagne et de l'Italie, où ces travaux vont de bon train.

Un financement de 241 millions d'euros via les CEE

500 millions d'euros du budget viennent des recettes de la SNCF.

« Pour régénérer il faut investir, investir, investir, c'est un moment clé que nous vivons pour le ferroviaire », a insisté M. Tabarot, qui avait, lorsqu'il était sénateur, critiqué l'ancien contrat de performance, le taxant plutôt de « contrat de contre-performance ».

Sur Facebook, le ministre annonce également, pour financer le contrat, « un programme de certificats d’économies d’énergie doté de 241 millions d’euros dès 2027 », négocié entre les ministères et créé par un arrêté publié le même jour au Journal officiel. Sans compter l'argent public tiré par la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD). Ce dispositif, prévu dans le projet de loi de finances 2027, pourrait d'ailleurs impacter l'activité concessions d'Eiffage.

Avec AFP